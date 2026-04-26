Las bajas rusas en la guerra de Ucrania disparan los pagos de Moscú para nuevos soldados: hasta 50.000 euros por alistarse

Tras más de cuatro años de guerra en Ucrania, las fuerzas rusas han sumado cientos de miles de bajas. Y todos esos soldados tienen que ser sustituidos para que el país dirigido por Vladímir Putin pueda continuar luchando con garantías en territorio ucraniano.

Es esa la razón por la que desde el Kremlin presionan a los gobernadores regionales para que cumplan los objetivos de reclutamiento. Más de 400.000 combatientes tienen que ser enviados al frente anualmente y Moscú asigna a cada región una meta específica en ese sentido.

Si los gobernadores quieren mantener su puesto, tienen que cumplir las cifras de reclutamiento exigidas por el Kremlin. En consecuencia, no todas las regiones pagan lo mismo a un ciudadano ruso que es reclutado para combatir en Ucrania.

A través de una investigación en la que se han hecho pasar por una persona dispuesta a alistarse como soldado por contrato en Rusia, desde el medio de comunicación alemán Der Spiegel han podido poner cifras a cuánto dinero se obtiene en estos momentos por ir a luchar a Ucrania bajo bandera rusa.

En el distrito autónomo ruso de Yamalia-Nenetsia, la funcionaria que atendió al citado medio les informó de que se ofrece una bonificación de 3,6 millones de rublos (unos 40.600 euros, al cambio actual) que se ingresan en un plazo de cinco días tras firmar el contrato.

A ello hay que añadir otros 400.000 rublos (aproximadamente 4.500 euros) procedentes del Ministerio de Defensa y, obviamente, el reembolso de los gastos de viaje.

En San Petersburgo pagan hasta 50.000 euros

No obstante, el gran número de bajas rusas y, en consecuencia, el elevado objetivo de reclutamiento del Kremlin ha llevado a algunas regiones a superar la cantidad de dinero que se ofrece en Yamalia-Nenetsia.

El vecino distrito autónomo de Khanty-Mansi, en Siberia Occidental, paga unos 45.000 euros a quien decida ir a combatir a Ucrania. Y la cifra llega a alcanzar los 50.000 euros (sin incluir la aportación del Ministerio de Defensa en ninguno de los dos casos) en San Petersburgo y sus alrededores.

Las bajas de Rusia en la guerra de Ucrania

Las agencias de inteligencia y los centros de análisis occidentales estiman que más de un millón de soldados rusos han muerto, han resultado heridos o han desaparecido durante estos más de cuatro años de conflicto armado en Ucrania.

Por ejemplo, desde el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicaron a finales del pasado mes de enero un informe en el que se señalaba que desde febrero de 2022, las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas (muertos, heridos y desaparecidos).

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Reino Unido, basándose en cifras del Estado Mayor ucraniano, estima que el ejército ruso pierde entre 30.000 y 35.000 soldados al mes en Ucrania por muerte o lesiones.