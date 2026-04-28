El PNV cancela una reunión con Pedro Sánchez después de que el PSE publicara en redes sociales una imagen con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina

Un tuit publicado desde la cuenta oficial del PSE-PSOE ha bastado para que el líder del PNV, Aitor Esteban, haya decidido cancelar la reunión que tenía previsto mantener este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa.

El mensaje que ha molestado a los jeltzales se trata de una respuesta de los socialistas vascos a unos comentarios de Esteban en Euskadi Irratia. En la radio, el presidente del EBB del PNV había comentado que las negociaciones para conseguir un nuevo Estatuto de autogobierno vasco "han avanzado" y que "hay base" para seguir trabajando.

La cuenta oficial de los socialistas vascos ha cogido este fragmento de Aitor Esteban para decir: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto... Dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas".

El texto del PSE no se ha quedado ahí. Además de acompañarlo de una imagen recreada con IA en la que se ve a Aitor Esteban tirándose a una piscina, han seguido: "La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales".

Ante esta respuesta, desde el PNV no han tardado en contestar también a través de su cuenta oficial a lo que les ha parecido una "falta de respeto". "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada", han anunciado.