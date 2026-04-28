Antón Losada ve esta escena de Rufián con Junts por la prórroga del alquiler y dice qué es realmente lo que le sorprende: para tomar nota

PP, Vox y Junts han tumbado con mayoría absoluta, 177 votos, el decreto del Gobierno sobre la prórroga de los contratos de alquiler de viviendas, que congelaba los contratos que estaban a punto de vencer y fijaba un máximo del 2% para aquellas actualizaciones anuales durante los dos próximos años.

Durante el debate celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, antes de la votación final, Gabriel Rufián ha vuelto a dejar uno de esos momentos que se recuerdan durante días en redes sociales y en canales de televisión. El portavoz de ERC se ha dirigido directamente a los diputados de Junts, sacándose un billete de 50 euros y unos papeles que incluían comentarios en redes sociales que pedían al partido catalán que votara a favor.

"¿Van a votar en contra de esto? ¿Comparten bandera con esta gente? ¿No, o sí? ¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí, es pequeñita, pero muy efectiva. 50 pavos, pudiera ser más. Esta es su bandera, la que comparten con PP y Vox para fastidiar a casi tres millones de personas", ha pronunciado Rufián.

"Afecta a muchos migrantes"

El politólogo y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Antón Losada, no ha dudado en reaccionar en Malas Lenguas y, al inicio de su intervención, ha afirmado que "esto es un tiempo en el que ya se está culpando del problema de la vivienda hasta a los migrantes".

"Afecta a muchas personas, migrantes que soportan una triple discriminación, tienen que soportar periodos más largos para poder acceder a viviendas públicas, soportan tasas de discriminación brutales... Vive más gente de la que cabe realmente", ha añadido.

"Son perfectamente legítimas"

Para Losada, las preguntas que hace Rufián son "perfectamente legítimas", pero lo que realmente sorprende es "que tenga que hacerlas", porque pone sobre la mesa "algo que es de extraordinaria actualidad, cuando hay además intereses económicos tan intrincados, cuando uno es cargo público, tiene que presentar una declaración de bienes y tiene que tenerla actualizada".

"Creo que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a saber a quién representan, qué intereses tienen, de qué son propietarios, con quién contratan las personas que nos representan, en las que hemos delegado nuestra soberanía", ha rematado.