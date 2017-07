Esta es la cara que se te queda cuando conoces a Bart Simpson

El pobre James se encontraba en la calle vendiendo galletas para recaudar fondos para la escuela sin saber la increíble sorpresa que le esperaba.

Una mujer vestida de rosa se acercó a él y comenzó a preguntarle para qué vendía las galletas y cuánto costaban. El joven explicó que necesitaba vender siete cajas para recaudar todo lo que necesitaba y que iba por su sexta caja.

"¿En serio? ¡Tío!", exclamó la mujer, que preguntó la edad al chico. "Tienes, ¿qué, 14 años?". "Trece", contestó él. "¿Estás en séptimo grado?", inquirió ella. "Octavo", contestó el joven. "Oh, lo siento mucho", se disculpó la señora cuya voz cambió de repente para decir: "Yo tengo 10 años. Y voy a la Springfield Elementary. Soy Bart Simpson, chócala, tío".

El joven reconoció de inmediato la voz, pero no cayó en la cuenta de quién estaba ante sus ojos. "Muy buena imitación", se limitó a decir, provocando la risa de su interlocutora.

La mujer se reía porque era, ni más ni menos, que Nancy Cartwright, la dobladora del mítico personaje de Los Simpson.

"¿Es buena la imitación?", le preguntó, "¿sabes el tío que hace la voz?". "No", dijo él. "¿No sabes quién hace la voz?", insistió ella. "No, la verdad que no", contestó el chico.

Es ahí cuando Cartwright le estrecha la mano y le dice, con la voz de Bart: "Pues dame la mano".

Entonces la cara del joven cambia por completo en pura sorpresa, boquiabierto ante lo que estaba viviendo. "¡Ooooooh!", exclama el chico.

Al final del vídeo, Cartwright saca su cartera y decide comprarle diez bolsas de galletas (a dos dólares cada una), para ayudar al joven, que no puede estar más agradecido y sorprendido por lo que acababa de pasar.