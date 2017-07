Año 1993. El luchador Hulk Hogan insiste en torturar a los espectadores protagonizando películas y series de televisión. En esta ocasión lo hace en Mr.Nanny, en la que da vida a un exluchador divorciado que contrata a una niñera para que cuide de sus hijos mientras él se marcha de viaje de negocios.

En un momento de la película, Hogan conduce una motocicleta por Palm Beach (Florida) dejando que el viento acaricie su ya escasa melena.

Pero hay un detalle en esa escena que ha quedado para la historia del cine y que la cuenta de Twitter @Super70sSports ha rescatado, con gran éxito.

Fíjate bien.

Hulk Hogan riding a motorcycle while some guy just chucks a dog into the river. pic.twitter.com/4QNwzAqJvH