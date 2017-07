La ilusión óptica que está dejando a internet sin palabras

La ilusiones ópticas son los virales favoritos de internet, puede que empatados con vídeos de gatos y bebés siendo monos.

La última fotografía viral está dejando a la gente sin palabras: en la imagen que está siendo masivamente compartida se puede ver a la modelo y actriz Shelley Hennig (@shelleyhennig) durante una charla con la prensa en la Comic-Con de San Diego, en California (Estados Unidos). Una de las convenciones de cine y series más famosas del mundo.

Lo que muchos han visto en la imagen es a Hennig "flotando", pero el efecto óptico es claro. Hay unos zapatos a escasos centímetros de la actriz y parece que mide más de lo normal.

"Soy idiota pensé que estaba flotando", ha dicho este tuit, que en pocas horas lleva más de 77.000 retuits.

My dumb ass thought she was floating https://t.co/9upp5l1lzJ