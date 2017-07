Charlize Theron: "Ya no puedo fumar marihuana, me vuelvo muy poco interesante, no quiero hablar"

La actriz Charlize Theron ha admitido que tomó drogas cuando tenía 20 años. A pesar de que hoy, a sus 41 años, lleva una vida tranquila con su hijo Jackson y su hija August, ha revelado que tuvo una vida mucho más movida cuando era joven.

En el programa de radio de Howard Stern ha asegurado: "Ya no puedo fumar marihuana, me vuelvo muy poco interesante. No quiero hablar cuando fumo, es como si me apagase y no tuviese nada que decir".

"Cuando tenía veinte años solía despertarme y fumar marihuana, pero llegó un momento en el que no pude hacerlo más. Normalmente me ayudaba a funcionar pero de repente un día me senté en el sofá y no me podía mover. Ahora me voy a la cama a las 8:45 de la tarde y me encanta. Me levanto a las 6:30 y tengo que preparar dos tarteras con comida", ha aseverado.

Charlize Theron también ha admitido haber "experimentado" con la cocaína y con el éxtasis, pero ha reconocido que al cumplir los 30 se dio cuenta de que ya había tenido suficiente.

"Me lo pasé genial. No tomaba mucho éxtasis, pero a mis 20 años estuvo presente. A esa edad me preocupaba mucho que si tenía hijos me perdería este tipo de vida, pero llegué a los 30, y pensé: 'Ya está, se acabó", ha afirmado.

SU INFANCIA Y LA MUERTE DE SU PADRE

En esa misma entrevista, Theron ha hablado del drama de su infancia, marcada por las adicciones de su padre, al que su madre tuvo que matar de un disparo para salvar su propia vida.

"Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie, no quería decírselo a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre murió en un accidente de coche. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere contar esa historia", ha subrayado.

"Creo que lo que más me afectó en mi vida adulta fue vivir todos los días en casa con un alcohólico y despertar sin saber lo que iba a suceder. Y no sabía cómo iba a ir mi día. Todo dependería de otra persona y de si iba o no iba a beber", ha recordado.

La actriz está presentando estos días su nueva película, titulada Atomic Blonde, que trata sobre una agente encubierta del MI6 enviada a Berlín durante la Guerra Fría para investigar el asesinato de un compañero.

Theron interpreta a la espía inglesa Lorraine Broughton en la cinta, dirigida por David Leitch.