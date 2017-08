Trump amenaza a Corea del Norte con "fuego y furia nunca vistos" si desafía a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su discurso contra el régimen de Corea del Norte, al que ha instado a no realizar ninguna amenaza más si no quiere encontrarse con un nivel de "fuego" y "furia" inédita en la historia mundial.

"Será mejor que Corea del Norte no haga más amenazas a Estados Unidos", ha advertido Trump, durante una reunión en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey) en la que, de brazos cruzados y con un tono contundente, ha deslizado la posibilidad de una acción militar contra el país asiático.

Donald Trump promises "fire and fury like the world has never seen" if North Korea threatens U.S. pic.twitter.com/dneYDc5UVK

"Se encontrarán con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo", ha añadido el presidente norteamericano, en unas declaraciones captadas por las cámaras presentes en la sala.

Las palabras de Trump coinciden con la difusión de un informe confidencial de los servicios de Inteligencia que alerta de que el régimen de Kim Jong Un ha desarrollado con éxito cabezas nucleares en miniatura susceptibles de ser incorporadas en los misiles de los que ya dispone.

After many years of failure,countries are coming together to finally address the dangers posed by North Korea. We must be tough & decisive!