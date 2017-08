Un equipo de arqueólogos cree haber encontrado en Kenia el cráneo del antepasado común de simios y humanos

Un grupo internacional de científicos ha descubierto en Kenia el cráneo de un nuevo primate de 13 millones de años de antigüedad que podría arrojar luz sobre el antepasado común de los actuales simios y humanos, según revela un estudio publicado este miércoles por la revista Nature.

La investigación, liderada por el Turkana Basin Institute de la Universidad Stony Brook y De Anza College, ambos en Estados Unidos, se centra en el cráneo fosilizado de una cría de mono que se encuentra "notablemente completo", explican los expertos en un comunicado.

Entre los primates actuales, recuerdan, los humanos están más cerca desde el punto de vista evolutivo de simios como los chimpancés, gorilas, orangutanes y gibones.

