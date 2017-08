Cómo la tecnología que usas a diario puede ayudar a salvar el planeta

Dedica un minuto a pensar en tu rutina diaria. Es probable que dediques un tiempo a hacer algunas compras, a navegar por internet o a jugar con tu smartphone. ¿Y si estas actividades pudieran mejorar gracias a la tecnología y ayudar al planeta? Aquí tienes seis formas de hacerlo.

Ecosia

Ecosia es una de las mejores ideas de los últimos años, y aún así no todo el mundo la conoce. Esta start-up nacida en Berlín en 2009 es un motor de búsqueda como Google o Yahoo, pero con una decisiva diferencia: dona el 80% de sus beneficios derivados de anunciantes a plantar árboles. Ecosia colabora con proyectos en todo el mundo, desde Tanzania hasta la selva tropical del Amazonas, y hasta ahora han plantado más de diez millones de árboles. Lo único que tienes que hacer es añadir la extensión de Ecosia a tu navegador y listo. Sola tarda diez segundos en instalarse, no te costará nada y proporciona un motor de búsqueda sencillo y muy efectivo.

CleanSpace

La contaminación atmosférica en la ciudades es un problema crítico, especialmente en Europa, donde la calidad del aire ha ido empeorando. CleanSpace es la combinación de una etiqueta y una aplicación diseñada para mantener a cualquiera que tenga un smartphone informado sobre el estado del aire que están respirando, además de proporcionar mapas de contaminación que permiten planificar los desplazamientos para evitar las peores zonas. La etiqueta no necesita batería ya que utiliza tecnología freevolt, que aprovecha energía desperdiciada de redes inalámbricas. La aplicación CleanSpace también da a sus usuarios la posibilidad de acumular CleanMiles caminando, corriendo o andando en bicicleta en lugar de utilizar un coche o un autobús, para después intercambiar por café gratis o algunos descuentos de productos de establecimientos seleccionados.

Come alimentos de temporada

¿Quieres comer productos de temporada y así evitar comida que ha sido transportada por medio mundo y que viene con una enorme huella de carbono? La aplicación Seasons te ayudará a hacerlo. Cubre 214 tipos de frutas, vegetales, lechugas, hierbas, setas y nueces, y proporciona una panorámica detallada sobre cuándo esperar cosecha de cada uno de ellos. Puedes modificar tu búsqueda para comprobar qué alimentos están en temporada en tu país o en tu continente. También incluye datos sobre mercados locales donde puedes encontrar los productos más frescos y sabrosos.

Videojuegos eco-friendly

Los videojuegos no han sido los mejores embajadores para un planeta más verde. La producción y distribución de las consolas deja una enorme huella de carbono, y la cantidad de electricidad total que utilizan se extiende hasta los miles de millones de kilovatios por hora al año. Sin embargo, existen videojuegos que promueven un pensamiento ecologista, como PlanIt Green de National Geographic, en el que el objetivo es transformar una ciudad en una comunidad sostenible, ideal para involucrar tanto a adultos como a niños y hacerles reflexionar sobre la sostenibilidad. Digno de mención también es la aplicación holandesa Doom Prepper Sailors, que utiliza impresión en 3D y barcos por control remoto que proporcionan información sobre la contaminación de aguas mientras juegas. ¿Qué te parece poner a prueba tu cultura general en Freerice? Donan diez granos de arroz al programa World Food cada vez que respondes correctamente a una pregunta.

La aplicación de la NASA Earth Now

La aplicación de descarga gratuita de la NASA Earth Now, ofrece un seguimiento a tiempo real de las señales fundamentales del planeta, incluyendo la temperatura del aire, el nivel del agua, los niveles de dióxido y monóxido de carbono y el estado de la capa de ozono. Si algunas de las imágenes que proporciona son impactantes —el retroceso de los glaciares, sequías o la extinción de la capa de ozono—, también son testimonio de que las acciones aparentemente inofensivas de nuestro día a día pueden marcar la diferencia en el estado de nuestro planeta. La aplicación también incluye detalles de los muchos satélites que orbitan alrededor de la tierra y que son los encargados de proporcionar toda esta información ambiental.

Sostenibilidad en el gimnasio

Ir al gimnasio a diario puede ser un decisión pero con una recompensa revitalizante. Sin embargo, ARTIS Renew, un revolucionario set de aparatos diseñado en Italia, tiene la sostenibilidad como uno de sus pilares y puede conseguir que la visita al gimnasio sea más beneficioso para el medioambiente. El ejercicio que practicas en los distintos equipamientos se recicla para iluminar los monitores que te indicarán tu progreso mientras que las máquinas de cardio desplazan la energía humana para aportar electricidad a todo el gimnasio. Muchos establecimientos han instalado este tipo de equipamiento responsable con el medioambiente, siendo The Edge, en Leeds, uno de los primeros en hacerlo allá or 2015. Poco después, se anunció que los miembros del gimnasio habían generado 574 kilovatios por hora de energía, ahorrando 258 kilogramos de CO2. No está mal para un mes de ejercicio.

Electrify the World es una iniciativa de Nissan. Como pionera en vehículos eléctricos, Nissan cree en la necesidad de actuar ahora para un futuro más sostenible. Descubre más sobre estilos de vida inteligente y sostenibilidad.