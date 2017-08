El detalle de la pancarta de la manifestación en Valencia que más comentarios está generando

Miles de personas se han manifestado este sábado en toda España en contra del terrorismo tras los brutales ataques que sufrió Cataluña el pasado 17 de agosto, en el que murieron 15 personas y decenas resultaron heridas.

Además de la multitudinaria marcha en Barcelona, las marchas se han sucedido en otras localidades como Madrid, Vigo, Bilbao, Alicante y Valencia.

En esta última, los manifestantes han portado una pancarta con el lema No Tinc Por (No Tengo Miedo). Sin embargo, varios usuarios de las redes sociales se han fijado en cómo estaba escrito el lema y cómo la barra que separaba la frase en catalán y la frase en español, cambiaba el sentido de la segunda.

Com això de "No tinc por" a València no ho podien entendre han fet la pancarta bilingüe. I de pas, el ridícul pic.twitter.com/8JTI8LMmlW