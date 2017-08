El rotundo tuit de Assange: "El director de 'El Periódico' de Cataluña debe dimitir"

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, tiene una opinión clara sobre lo que debe hacer el director de El Periódico de Cataluña tras publicar las últimas informaciones que ha publicado sobre los Mossos y el atentado de Barcelona: dimitir.

Este jueves, el diario de Enric Hernández ha publicado una exclusiva en la que explicaba que los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de la CIA de un posible atentado en Las Ramblas de Barcelona. Horas más tarde, en rueda de prensa, el conseller de Interior, Joaquim Forn, ha afirmado que el aviso sobre un posible atentado en la Rambla de Barcelona les llegó "por otras fuentes", no por la CIA y que, tras contrastarlo y valorarlo, concluyeron que tenía una "muy baja credibilidad".

Además, antes de las declaraciones de Forn, Wikileaks ya había alertado de que la carta publicada por El Periódico parecía sospechosa, ya que el aviso podría haber sido "alterado", y destaca que haya sido revelado justo antes del referéndum.

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreo pic.twitter.com/hBW05FTBIl

"Un periódico ha publicado un documento de Inteligencia estadounidense altamente sospechoso sobre el ataque del Estado Islámico en Barcelona justo antes del referéndum catalán", ha escrito en Twitter.

Tras la rueda de prensa Julian Assange ha publicado un rotundo tuit en el que afirma que Enric Hernández, el director de El Periódico, debería dimitir porque "ha participado en un claro intento de engañar al público".

The editor of El Periódico, @Enric_Hernandez, should resign. He has engaged in a clear attempt to mislead the public. #lacia #elperiodico