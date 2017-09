La familia de la niña de Pizarra aporta un informe e insiste en que "no pudo hacerlo sola y sin ser vista"

Los padres de la pequeña Lucía Vivar, la niña de tres años desaparecida en el municipio malagueño de Pizarra mientras jugaba con sus primos, y cuyo cadáver fue hallado en las vías del tren, han aportado un informe independiente, insistiendo en que "es prácticamente imposible, para la familia, que la niña hiciera ese trayecto sola y sin escuchar a nadie y sin cruzarse con nadie". "Nosotros decimos que Lucía no pudo hacerlo sola sin ser vista", sostienen.

"Es lo que la familia está intentando dilucidar, si realmente puede hacerse así o como ellos piensan, no", así lo ha explicado la portavoz de la familia, Ana Belén Ordoñez, en una entrevista a la Cadena SER en Málaga.

Según ha indicado, los padres, personados en el proceso judicial, hicieron un llamamiento para que los ciudadanos aportaran información que ayude a la investigación. En concreto, crearon una cuenta de correo electrónico (sosluciavivar@gmail.com) para que cualquier persona que tuviera algo relevante y que pueda ayudar en la investigación contacte. Unas 50 personas se han puesto en contacto con ellos gracias a este cauce. De ellos, a algunos se les han pedido que "hagan su declaración oficialmente, porque entendemos que son datos importantes y relevantes los que aportan".

(Puedes seguir leyendo tras el audio...).

Escucha "La familia de Lucía hace su propio informe: "La niña no recorrió las vías del tren"" en Play SER

La portavoz de la familia ha incidido en que "desde el principio" están intentando "colaborar" en la medida de sus posibilidades con la investigación y aportando "todo aquello que nos parece importante", recordando, además, que la Guardia Civil aún no ha concluido con el informe.

"Estamos a la espera de que se aporten los informes que quedan pendientes y de la conclusión a la que llega la Policía Judicial de la Guardia Civil para saber si la misma da respuesta a todas las incógnitas que hay abiertas en este caso", ha detallado.

Cuestionada sobre dichas incógnitas, ha insistido en que "es prácticamente imposible, para la familia, que la niña hiciera ese trayecto sola y sin escuchar a nadie y sin cruzarse con nadie; es lo que la familia está intentando dilucidar".

Así, ha agregado que lo que se ha intentado aportar o han pedido que se investiguen "son una serie de casualidades, que todas se dieron en aquella noche, o algunas incógnitas...". "Nosotros pedimos que se investigue, ya que decimos que Lucía no pudo hacerlo sola sin ser vista".

Es prácticamente imposible, para la familia, que la niña hiciera ese trayecto sola y sin escuchar a nadie y sin cruzarse con nadie; es lo que la familia está intentando dilucidar Ana Isabel Ordoñez, portavoz de la familia de Lucía

Por otro lado, si todo sigue igual en relación con la investigación, ha señalado que "para nosotros son dos caminos los que tenemos que trazar". El primero, ha dicho, "saber si la niña pudo o no hacer este recorrido sola y pudo o no llegar a ese punto donde se le encuentra sola"; y en segundo lugar, "conocer y saber por qué los trenes salen sabiendo que había una niña desaparecida, cuando todavía no hay luz, y se produce el fallecimiento".

En ese caso, ha añadido, "nosotros entenderíamos que no sería un accidente, en cualquier caso, sería un negligencia y hay que ver quiénes son los responsables de la misma". Por ello, ha indicado, "si todo fuese así, y como ha ido apuntando la Guardia Civil, simplemente con que los trenes no hubieran salido hasta que no hubiese luz, Lucía estaría aquí".

Por último, la portavoz, tras reconocer que son momentos difíciles para la familia, ha agregado que quiren "dejar que trabajen los que tienen que trabajar y cuando tengamos un resultado, si entendemos que está basado en las pruebas y es concluyente, quedará ahí, y si entendemos que hay puntos que discernir, pelearemos por ellos, porque entendemos que es lo que tenemos que hacer".

LOS DATOS OFICIALES

los investigadores de la Guardia Civil mantienen como principal hipótesis que la niña murió accidentalmente de un fuerte golpe en la cabeza tras andar toda la noche sola cerca de las vías del tren de la localidad malagueña de Pizarra.

Lucía fue vista por última vez la noche del pasado miércoles, 26 de julio, cuando desapareció mientras sus padres cenaban en un restaurante próximo a la estación. La pequeña murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, según se desprende del informe forense de la autopsia de la que informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La niña presentaba rasguños en manos y pies, lo que, según los investigadores presentes durante la autopsia, refuerza la tesis de que efectivamente anduvo entre tres y cuatro kilómetros siguiendo las vías del tren. La principal hipótesis de la Guardia Civil y del Juzgado de Málaga, que manejan ya "bastantes indicios" al respecto, es que Lucía se quedó acurrucada o dormida y habría sido golpeada por un tren.