Cristiano Ronaldo 'responde' al récord de  Messi en los Mundiales como solo él sabe: nadie lo había logrado en la historia 

Ha sido así toda la vida. Un intercambio de goles, de golpes metafóricos y un desafío de altura futbolística infinita. Incluso en el último tiempo de sus carreras, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Leo Messi siguen unidos en sus 'piques'. El astro portugués ha respondido a sus 41 años del modo que mejor sabe al récord histórico del argentino en los Mundiales.

Porque si Messi se ha convertido en el futbolista con más goles en el Mundial, CR7 ha hecho historia por ser el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas. Y lo ha hecho por partida doble, por cierto.

La conquista de Cristiano Ronaldo ha llegado apenas comenzado el Portugal-Uzbekistán disputado en el NRG Stadium de Houston; el segundo duelo del grupo en este Mundial.

Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo, en su celebración tras anotar a Uzbekistán FIFA via Getty Images

Tras el ruido y las tensiones internas de un mal debut ante R. D. Congo, CR7 se ha hecho más grande, con un gol de delantero puro que ha celebrado con todo el equipo. La imagen de comunión total será, sin duda, una de las que mejor resuma el torneo. Con su tanto a Uzbekistán, Ronaldo suma ya diez tantos en Mundiales... porque mientras actualizaba esta pieza ha caído otro, mezcla de olfato y talento para culminar un contraataque.

El de Madeira se estrenó a nivel mundialista con 21 años en Alemania 2006 con un gol, igual conquista que lograría en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022. A esta retahíla se le suma, con letras más grandes sus cuatro dianas en Rusia 2018. Al menos, un gol en cada Copa del Mundo en la que ha tenido minutos el delantero luso... Un perfect que no pudo lograr Leo Messi, quien se quedó sin anotar en 2010.

Ser el único en anotar en seis mundiales le supone otro 'casi' récord al exjugador de Real Madrid, Manchester United o Juventus, entre otros. Su doblete a los 41 años y 138 días le convierte en el segundo jugador más veterano en anotar en una Copa del Mundo. Solo el camerunés Roger Milla le supera, con 42 primaveras y 39 días en pleno Mundial de EEUU 1994.

Ya en el ocaso de su carrera, CR7 busca lo más difícil, conquistar el Mundial con Portugal tras alzarse con los títulos continentales con Portugal de la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2015.

A nivel individual, su sueño es otro. El delantero del Al-Nassr de Arabia Saudí sigue acercándose, tanto a tanto, a otro hito inalcanzable para el resto de mortales, los 1.000 goles oficiales en su carrera futbolística.