La astronauta de la NASA Peggy Whitson ha abandonado este sábado la Estación Espacial Internacional, completando un total de 665 días de carrera en órbita, un récord estadounidense.

Whitson, de 57 años, ha terminado una estancia de más de nueve meses a bordo en la estación, un laboratorio de investigación de 100.000 millones de dólares que vuela a unos 400 kilómetros por encima de la Tierra.

Me encanta trabajar aquí. Es uno de los trabajos más gratificantes que he tenido

"Me siento genial", aseguró la bioquímica durante una entrevista este lunes. "Me encanta trabajar aquí. Es uno de los trabajos más gratificantes que he tenido", ha afirmado.

Durante su tercera misión a bordo de la estación, Whitson pasó gran parte de su tiempo realizando experimentos, incluyendo estudios de tejido pulmonar canceroso o células óseas. La astronauta también completó cuatro caminatas espaciales, sumándolas a sus seis salidas anteriores, batiendo el récord femenino de tiempo en caminatas espaciales.

Se espera que Whitson aterrice este sábado en Kazajistán a las 21.22 hora local, junto con los tripulantes Jack Fischer y el ruso Fyodor Yurchikhin.

Whitson rompió en abril el récord estadounidense de 534 días en el espacio. Solo siete hombre rusos han registrado más tiempo, entre ellos Gennady Padalka, que estuvo 878 días.