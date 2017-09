Puigdemont: "No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, cree "imposible" que el Gobierno central no dé un cambio radical de actitud a partir del 1 de octubre y asegura que no aceptará una suspensión de sus atribuciones.

En una entrevista concedida a La Vanguardia publicada este domingo, Puigdemont resalta que "el 1-O lo cambia todo". "Independientemente del resultado. Es imposible que haya un gobierno español que no adopte a partir de ese día un cambio de actitud radical respecto a la actual", afirma.

Ante la pregunta de si aún hay tiempo de alcanzar algún acuerdo, el presidente de la Generalitat responde afirmativamente "si el Estado español quiere acordar en qué términos los catalanes pueden venir a votar". "Si Rajoy me llama acudiría, pero seamos realistas, eso no pasará. El Estado español está llegando tarde a todo", añade.

Puigdemont señala a La Vanguardia que ese día "habrá urnas, más de 6.000" y que todo estará preparado una vez el Govern apruebe el decreto de convocatoria. "Cualquier cosa que quieran hacer es inútil porque la gente quiere votar", afirma ante la posibilidad de que sea impedido el proceso.

"No me quita el sueño ninguno de los escenarios, pero no veo qué puede resolver ese tipo de intervención", subraya al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno central aplique el artículo 155 de la Constitución.

Carles Puigdemont asegura al diario que no aceptará de ninguna manera una suspensión de sus atribuciones puesto que "las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut, así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo".

Puigdemont rechaza en la entrevista que una participación por debajo del 50% en el hipotético referéndum invalidaría la consulta, dice que si hay pocas urnas o acaba votando sólo el 20% "tendremos que hacer una reflexión", y da por hecho que habrá movilizaciones en caso de que no se den las condiciones para votar el 1-O.

"Es un proceso que no es sólo de la política y de las instituciones. Nace en la calle y continúa vivo en la calle, así que a nadie le debe sorprender que pueda continuar teniendo expresiones en la calle", señala.

"¿Y después del día 2?", pregunta el entrevistador, a lo que Puigdemont responde: "Como todo cambia, si sale el sí sabremos que estamos en una fase de proceso constituyente, y si sale el no convocaré elecciones".