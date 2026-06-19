Miguel Ángel Rodríguez dice que la Agencia Tributaria debe ser "dinamitada" y Daniel Guzmán ironiza: "Como los servicios públicos..."

El principal asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha defendido a Alberto González Amador después de que un informe preliminar de la UCO indique que habría facturado 4,4 millones de euros a Quirón cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Primero ha lanzado un bulo contra el diario El País por la información publicada: "Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá'lante'.

El citado periódico le ha dejado claro que lo que cuenta MAR no coincide con la realidad, ya que se trata de un informe de Hacienda enviado al mismo juzgado que investiga a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal.

La respuesta de Daniel Guzmán con solo una frase

Al citado diario, entre otras respuestas, ha dicho que la Agencia Tributaria "debería ser dinamitada", generando cientos de reacciones en las redes sociales, como suele hacer habitualmente cada vez que hace alguna declaración o escribe un tuit.

Uno de ellos ha sido el director y actor Daniel Guzmán, que no se ha cortado nunca a la hora de dar su opinión y es bien sabido que Isabel Díaz Ayuso y él no son precisamente amigos. Por eso ha tirado de ironía, aunque cargada de una fuerte crítica contra las políticas de Ayuso. En un tuit, responde a MAR: "Claro, como los servicios públicos".

No ha sido el único que se ha mostrado indignado por los "bulos" del asesor de Ayuso. También Iñaki López, periodista y presentador de Más Vale Tarde, programa vespertino de La Sexta: "Que este señor hable de bulos... Otra mentira. La CAM ha firmado con Quirón en abril".

El periodista Rodolfo Irago también ironizaba haciendo alusión a Miguel Tellado: "Menos mal que el novio de Ayuso es un ciudadano particular". El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez, ha recordado lo que pasó con Héctor de Miguel: "¿Os acordáis que hizo unas bromitas sobre dinamitar el Valle de los Caídos y acabó en el juzgado? Pues ya veréis cómo la justicia es igual para todos".