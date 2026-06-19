Enric Juliana asegura que el Gobierno tiene "los días contados" y plantea dos posibles fechas para las elecciones 

La situación del Gobierno es cada vez más alarmante. Así lo están señalando muchos periodistas y analistas, especialmente después de varios meses con un goteo de casos de corrupción que afectan al PSOE y al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez

Este viernes, Pedro Sánchez ha reiterado que las elecciones generales se celebrarán en 2027, a pesar de que el Gobierno sufre una fuerte presión tanto desde la oposición como desde algunos socios para que haya un adelanto electoral.

Enric Juliana, adjunto al director de La Vanguardia, es de los que creen que el final del Gobierno está más cerca que nunca. El periodista ha afirmado que el Gobierno, con alta probabilidad, "tiene los meses contados".

"Yo creo que en estos momentos está habiendo un pulso sobre dos cuestiones", ha asegurado Juliana, que ha planteado dos posibles escenarios. Por un lado, ha apuntado los meses de otoño de 2026 para una posible convocatoria electoral.

El otro escenario que ha planteado se produciría en caso de que "el Gobierno presente los presupuestos, abrir una negociación... y en el caso de que fuesen tumbados, ir a elecciones en el primer trimestre de 2027".

"Elecciones por colapso o por defunción política"

Juliana tiene claro que esta sería la estrategia del Gobierno, que es consciente de que el Partido Popular "está apretando y poniendo todas sus fuerzas a disposición para "bloquear definitivamente la situación e ir a elecciones en octubre".

Pese a la escasa distancia que habría entre una convocatoria electoral en otoño o entre una en la primavera de 2027, el periodista de La Vanguardia ha explicado la diferencia señalando un matiz importante.

"En términos políticos, ir a elecciones en octubre sería, por parte del Gobierno, aceptar que la situación política española ha estallado, literalmente", ha dicho Juliana, quien considera que en caso de que fuesen en marzo, de por medio habría "una discusión programática".

"En este país no se habla de lo que se quiere hacer en los próximos años. Ni habla el Gobierno, que en estos momentos se está defendiendo, ni habla la oposición, que en estos momentos está atacando sobre unos puntos muy concretos", ha añadido.

Finalmente, y a modo de cierre, Juliana ha resumido "el verdadero dilema" electoral señalando que habrá "elecciones por colapso o elecciones por defunción política de la legislatura". "Esta es la cuestión", ha sentenciado el periodista.