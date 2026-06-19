Antonio Maestre 'felicita' a Ayuso: "Todos sus allegados acaban haciendo una fortuna"

El escritor y periodista Antonio Maestre ha felicitado a Isabel Díaz Ayuso. En un día normal sería una frase que no termina de encajar, pero así ha sido. Lo ha hecho en La Sexta y utilizando la más refinada de las ironías después de conocerse un informe preliminar de la UCO que indica que Alberto González Amador facturó 4,4 millones de euros a Quirón cuando ya era pareja de la presidenta madrileña.

Además, este informe también señala que su empresa carecía de los medios para realizar el trabajo de consultoría que facturó a la empresa sanitaria. Por eso, el análisis de Maestre se resume en una 'felicitación' irónica a la propia Ayuso: "Hay que felicitarla por la suerte que tienen todos sus allegados, que en el momento en el que la conocen empiezan a hacer fortuna".

"Yo no me llevo muy bien con ella por cuestiones obvias, pero es acercarse a ella y que de repente te vayan bien los negocios. 4,4 millones de euros en tres años a partir de conocerla a ella, facturando a la empresa que es el corazón de la privatización sanitaria", ha expresado.

"500.000 por dos máquinas de depilar..."

En la mesa alguien lo resumía todo con una frase más sarcástica: "Las parejas no lloran, las parejas facturan". Maestre respondía que "en este caso baste bien": "500.000 euros por una empresa que tenía dos máquinas de depilar... Un montón de depilaciones".

"Todo el mundo sabemos, todos aquellos que tienen muchos problemas para llegar a final de mes, los que no pueden pagar 1.000 euros de alquiler porque no tienen el salario suficiente, que nadie se gasta 500.000 euros en dos máquinas para depilar", ha defendido Maestre.

Y añade: "Son para darle ese dinero a la mujer del empresario que te está favoreciendo que factures 4,4 millones de euros a través de una empresa con la que tu novia, Isabel Díaz Ayuso, le riega de dinero".