Joan Baldoví, tras las risas de Carlos Mazón cuando le recuerdan la DANA: "No estallé por respeto a la Cámara"

Esta semana se vivió uno de los momentos más tensos que se recuerdan en Les Corts valencianas. Los protagonistas fueron Joan Baldoví y Carlos Mazón; esté último provocó la indignación del primero tras reírse a carcajadas.

Un momento que provocó la indignación de muchos. "¡Encima se ríe! ¡¿Te reirías delante de las víctimas?!", exclamó el portavoz de Compromís, quien se dirigió al PP y a Vox para preguntarles si "no les da vergüenza mantener a este tipo aquí".

Transcurridos unos días, a Baldoví le han preguntado por este episodio en Al rojo vivo. El político valenciano no ha dudado en calificarlo como "uno de los momentos más duros de mi vida política".

"Fue muy duro tener delante a esta persona. Había conocido unos días antes ese chat en el que decía que lo único que le importaba del relato era inundar de datos porque eso daba una sensación de seguridad tremenda", ha recordado el síndic de Compromís.

Además, ha confesado en el programa de laSexta que no estalló "por educación y por respeto a la Cámara", aunque por su cabeza "pasaron rayos y centellas". "Le habría dicho todo lo que le habría dicho cualquier víctima", ha asegurado.

"Hice bien en contenerme"

Al hilo de todo esto, Baldoví ha aprovechado para criticar que Mazón "venga cuando le da la gana", que "se vaya a la playa en días de trabajo" y que no haya presentado "ni una sola iniciativa".

El portavoz de Compromís también ha denunciado que haya sido recompensado con una subida salarial, chófer oficial, vehículo y un piso en la Explanada de Alicante. Todo esto es lo que, según él, le provocó una enorme impotencia en Les Corts.

"Hice bien en contenerme por respeto a la institución, pero si lo hubiera tenido cerca y no hubiera estado en la Cámara, probablemente el resultado habría sido otro", ha sentenciado Baldoví en Al rojo vivo.