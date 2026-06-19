Peinado imputa por error a Begoña Gómez dos nuevos delitos y se ve obligado a rectificar

El juez Juan Carlos Peinado vuelve a liarla. El instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, abrió este jueves una nueva línea de investigación contra la mujer de Pedro Sánchez por un presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea.

Esta decisión se basaría en la adjudicación de un contrato de la sociedad pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, otros de los investigados en el procedimiento. Este contrato fue financiado con fondos comunitarios Feder y estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Europea, que consideró que pudo incurrirse en delitos de prevaricación y fraude.

Las fuentes próximas a Begoña han mostrado esta mañana su estupefacción por vincular a la mujer del presidente con un contrato en el que ella no intercedió ni intermedió de ningún modo. Pero aunque al principio se pensaba que era una decisión incomprensible más del juez, en este caso todo se ha debido un error. Según señalan fuentes del caso a Artículo 14, Peinado usó una misma plantilla de imputados al abrir una nueva línea de investigación en el caso. Y de ahí que se hubiera sumado a Begoña esos dos nuevos delitos.

Begoña Gómez, que ya está acusada de delitos de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida, está a la espera de conocer las medidas cautelares que Peinado le podría imponer después de la vista que tuvo el lunes, paso necesario para poder sentarla en el banquillo. Acusaciones populares como HazteOír han pedido, incluso, la retirada de pasaporte.

Al respecto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado este viernes que "no entendería" que el juez tomara una decisión de esas dimensiones. "Es un caso totalmente político donde no hay causa y por tanto no entendería tampoco ninguna medida cautelar", ha dicho durante una entrevista en RNE.