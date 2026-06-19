Javier Ruiz, sobre el acoso a Sarah Santaolalla: "Si se lo hacen a la mujer de Sánchez, qué no me harán a mi"

Javier Ruiz ha hablado abiertamente del acoso que está sufriendo por parte de un sector de la derecha mediática la tertuliana Sarah Santaolalla. Para el presentador de Mañaneros 360, antiguamente, el respeto personal "estaba por encima de todo" pero ahora ya no.

"Se utiliza toda la munición y no es contra ti por ella o contra ella por mí. Da igual todo. Van a aplastar personalmente todo lo que puedan y lo hacen con la mujer del presidente del Gobierno y se hace para ejemplificar, para que nadie se atreva a dar un paso", ha señalado micrófono en mano ante el auditorio.

Ha puesto sobre la mesa Ruiz que si se atreven con la mujer del presidente del Gobierno qué no le harán a él: "Están mandándonos un mensaje: bajad la cabeza y callad. No merece la pena. Podemos hundiros la vida. Es un mensaje que hay que combatir y no lo hacen por mí, lo hacen por ella".

"A mí me utilizan contra ella. A ella contra mí. Quiero reclamar esto y decir hasta aquí. Hay derechos que conservar. Hay respetos que conservar. No somos iguales", ha estallado Ruiz en un evento de El Plural.

Ha añadido el presentador de la SER que todos conocen quiénes son las parejas de aquellos que les acosan y no lo hacen público: "Todos conocemos cuáles son los hábitos sexuales de quienes nos acosan. No estoy hablando de él. Estoy hablando de quienes han tenido vídeos vergonzantes que han ocultado durante sus carreras y que ninguno se nos ha ocurrido jamás mencionar pero que ahora nos atacan en lo personal".

Una reflexión que ha sido muy aplaudida por parte del público presente en el acto y que pone de manifiesto hasta qué punto este acoso tiene agotado tanto a Javier Ruiz como a Sarah Santaolalla.