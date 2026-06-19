Vuelve Boikot: "Tocamos con Oasis en Japón. Siempre llevo un par de botellitas de Rioja porque no sabes a quién te vas a encontrar. Los Gallagher las vieron y vinieron a entablar conversación"

"Te levantas de cama, son las dos de la tarde, no tienes trabajo, ni nada que hacer". Es prácticamente imposible que tras leer esta frase alguien no diga levantando el puño y a voz en grito "cualquier día" alargando todas las vocales hasta la extenuación.

Alberto Pla, Grass Zapata, Juankar y Kosta Vázquez son los integrantes de la mítica banda de punk-rock Boikot, autores de himnos el rock en español como Cualquier día, Inés y Korsakov, entre muchos otros.

Tras 12 años sin sacar disco físico, el grupo madrileño, que lleva en pie de guerra desde 1987, saca este viernes 19 de junio nuevo disco. Se llama No les interesa y está plagado de canciones protesta donde se habla de salud mental, de política, del genocidio en Gaza y de otros temas de sociales pero con un aire trompetero más alegre.

Porque como dicen Kosta y Juankar en esta charla con El HuffPost "parece que la protesta siempre tiene que ser color gris pero es verdad que en este disco hay ironía, alegría y esperanza".

- ¿Cómo lleváis la vuelta? 12 son muchos años.

Juankar: Estamos en un sector y en unos momentos en los que parece que la música rock o punk rock ha quedado un poco arrinconada por parte de los grandes medios con lo cual, el que nos atiendan los medios es un buen rollo de la hostia para poder presentar un trabajo. Hay mucho trabajo por detrás y que a veces no te den la potestad de poderlo presentar a medios es un problema.

La música son vaivenes donde se busca lo mainstream. Agradecemos a los medios que siguen atendiendo al rock y al punk rock que abran sus puertas.

- Evidentemente no habéis estado en una cueva estos 12 años, ¿qué os habéis encontrado a la vuelta?

Kosta: Hemos seguido escribiendo, girando. Boikot es un grupo que no ha parado, hemos sacado singles y ahora hemos visto que queríamos volver a sacar un disco, que ya no se lleva. Queríamos hacer algo con cuerpo, con concepto, con alma. Un disco que girara con un latemotiv como No les interesa. Nos hemos encontrado que la gente consume poco un largo formato como un disco. Hay 100.000 canciones diarias que se suben a Spotify, con lo cual eres una gota en el océano de la música pero puedes mostrar más democráticamente tu trabajo, cosa que antes no porque sólo había unos canales.

La gente no tiene paciencia, la gente oye la canción 12 segundos, 20 segundos y dice que ya ha escuchado el tema, que es otra de las cosas que nos ha sorprendido también. Tenemos la música física, que es algo artesanal. Estamos contentos de tener un disco físico donde leer las letras, coger la portada, degustar un trabajo, que después de 14 años sin disco estamos como niños pequeños.

- Sacar 15 canciones y no hacer todo troceado para TikTok también es casi un acto revolucionario en la industria actual.

Juankar: Con este van 14 discos. Han pasado unos cuantos años, qué menos que ese vacío temporal fuera el disco. Somos de la generación en la que había tiendas de discos en los barrios como hoy hay panaderías, donde parte del sueldo lo destinabas a comprar eso que ansiabas.

- He podido escuchar buena parte del disco, muy trompetero, muy de ska, que se van a encontrar los fans de Boikot.

Kosta: Hemos escrito siempre desde la juventud y la rabia, ahora desde la rabia y las cicatrices que nos ha dejado el paso del tiempo. Después de 30 años, de girar por Japón, por EEUU, por Europa, Latinoamérica, son experiencias que hemos conseguido marcar en este disco. Las letras son más maduras, a veces susurrar es mejor que gritar para conseguir ciertas cosas. En este disco se van a encontrar lo mejor que hemos hecho en toda nuestra carrera. Hay temas trompeteros, de Boikot de toda la vida, más albertistas, con folk, ska, hardcore, punk... se van a encontrar una variedad y un disco muy potente.

- De hecho tenéis una canción con Pulpul, de ‘Ska-p’.

Kosta: Ahora mismo están de parón, Pul es un compañero de trincheras. Es un compañero que comparte con nosotros la música como una herramienta social y festiva. Nos une una amistad desde que crecieron ellos y cuando le propusimos que si quería participar nos dijo que para Boikot lo que hiciera falta. Denota la gran persona y lo gran músico que es. Nosotros hemos colaborado con Ska-p pero es verdad que ellos nunca habían colaborado con nosotros. Y ya tocaba.

- La portada del disco son recortes de prensa con críticas al genocidio en Gaza, a la crisis de vivienda...

Juankar: Queremos invitar a la reflexión con nuestras canciones, de lo que estamos viviendo como sociedad. Es nuestro aporte dentro de la sociedad en el cual cada canción tiene un mensaje con un tono diferente, que toca todos los palos que podemos estar atravesando. La portada invita a que te pares a leer. Al no tener un disco físico y tenerlo todo en metadatos y el consumismo en 12 segundos no le damos tiempo a saborear. Boikot siempre ha sido un grupo que con sus canciones ha querido invitar a la gente a bailar, a cantar pero también a pensar y reflexionar con las letras.

- La ausencia de disco de Boikot coincide con el auge de la extrema derecha en España.

Kosta: Además ahora al fascismo lo llaman libertad pero sigue siendo el mismo veneno. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Lo que están haciendo es poner en marcha el discurso del miedo, están enfrentando a pobres contra pobres. Están haciendo que la clase trabajadora vote como si fuera rica y eso es una de las cosas que tenemos que impedir. Tenemos que volver a tomar las calles, poner un cortafuegos y descubrir a ciertos tipos de personas lo que es el fascismo, lo que hizo y lo que puede hacer porque se ha olvidado. Es a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos con Trump.

Juankar y Kosta en las instalaciones del grupo Prisa SERGI GONZALEZ

- ¿Hay relevo generacional? Qué bandas jóvenes actuales hay que recojan este tipo de canciones protesta.

Juankar: Si te fijas en los mensajes en redes, quiénes son los que escupen esas lindezas a esta sociedad que lo que trata es de infectar con un mensaje totalmente extremista y de la ultraderecha, que está por detrás. Por suerte hay una generación que piensa, que se alimenta de buscar, contrastar, pero lo que es peligroso son esos TikToks donde se escupen barbaridades y lo multiplican, hablando del franquismo como si lo hubieran vivido.

Hay ahora grupos de punk como The Eskarallas, que hacen pensar y reflexionar a una nueva generación que están siendo escuchados por ellos, por su edad, por su juventud. Grupos como La élite que tiene un mensaje claro, antixenófobo y social. O Biznaga que habla de la vivienda. Esos mensajes a nosotros nos llegan de una manera tan directa que vemos cómo puede haber ahí un relevo. En esta gente en su mano está, en un simple botón pueden hacer cambiar el rumbo de un país.

¿Los conciertos han cambiado mucho en estos 30 años? Me acuerdo de ver siempre a Robe cabreado cuando alguien sacaba un teléfono.

Juankar: Lo que antes usábamos para hacer una llamada ahora es una herramienta que se ha convertido en una cosa para grabar vídeo. La difusión nos interesa a todos. Desde el escenario han cambiado mucho los medios, las formas. De la parte que no se ve nos ha gustado mucho la incorporación de muchas mujeres currando detrás. Claro que ha cambiado todo, ha cambiado mucho. Hemos llegado a tocar encima de un tractor a un escenario de un gran evento. Hay una transformación. Hay una industria que ha crecido en estos últimos 20 años gracias a los festivales. Nunca un país ha tenido tantos grandes festivales como se ha vivido en los últimos 15-20 años. Cuando esos carteles se hacían a rotulador. Ha habido una evolución a mejor, la industria ha ido a mejor.

Es también una pequeña máquina voraz en la cual se han metido algunos fondos aprovechándose de unas minusvalías económicas que tienen algunos promotores. Es una parte que hay que ir salvando. Aún tenemos algunos promotores que siguen teniendo su manera de vida y que son agricultores algunos de ellos y les ha gustado el rock y se han metido hasta el cuello para sacar adelante su festival, que lo hacían con el corazón y lo siguen haciendo.

Nos quedamos con los pequeños eventos, locales, esos ayuntamientos que siguen apostando por llevar rock y música a sus pueblos, a sus fiestas locales.

- En el tema festivales hubo polémica el año pasado con Viña Rock y el fondo israelí KKR. Parece que este año ha pasado desapercibido.

Juankar: Como no hemos participado no te puedo decir.

- Viendo a Inglaterra en el Mundial me daba envidia su cultura musical. Cuando acabó el partido cantaron Wonderwall, de Oasis.

Kosta: Nosotros hemos estado 40 años con una dictadura, con una censura que nos ha penalizado a nivel cultural. En Inglaterra son los pioneros, son los inventores del rock. Tienen los mejores grupos Los Rolling, Los Queen... nosotros exportamos patatas y ellos han exportado música siempre. No te puedo decir otra cosa.

Tengo una anécdota, nosotros tocamos con Oasis en Japón, justo antes de separarse, me acuerdo que en el camerino nos decían, "¿de dónde sois?", somos españoles y nos trajo a un técnico de sonido que era de Carabanchel, que estaba haciendo la gira con Oasis.

Juankar: Tengo la costumbre de siempre que viajamos de llevar un par de botellitas de Rioja porque no sabes a quién te vas a encontrar. Cuando nos encontramos con los Gallagher y vieron la botella de Rioja enseguida vinieron a entablar conversación. Lo que menos esperas es que un carabanchelero fuera uno de los técnicos de esa gira.

- Hablemos de las letras del disco. Tenéis un tema que se llama Políticos de mierda. Hay frases como "hay 26 millones a los que quieren fusilar". También hay una canción con mensajes a Lorca, a Machado y a Miguel Hernández.

Kosta: La del pueblo está basado en el libro de Los poetas en guerra, es verdad que falta Juan Ramón Jiménez, es verdad que falleció en el exilio en el 58 y no lo hemos metido directamente. Hemos hablado de Lorca, Machado y Miguel Hernández porque era como escribirles como una carta desde el presente al pasado, de lo que ellos dejaron a lo que nos hemos encontrado.

Esa canción del pueblo a la gente le ha gustado mucho por esa mezcla de traer el pasado al presente y mezclarlo y decirles: si estuvierais vivos a día de hoy esto es lo que pasaría, esto es lo que está pasando.

- También decís "el fascismo vuelve a andar pero lo llama libertad".

Kosta: No podemos dejar que se apropien de ciertas cosas que las hemos ganado a base de lucha, fuego y sangre. Cualquier persona que ahora se queja debería saber que los derechos laborales, trabajar 8 horas, una paga extra, vacaciones, ha sido porque hubo gente que se manifestó, salió a la calle y ahora esa gente, que son la clase trabajadora, está en contra de la gente que a día de hoy sigue pidiendo derechos. Los fascistas han conseguido enfrentarnos y en el momento en que divides, vences.

Juankar: Ese mensaje antiguo, como estabas comentando, esos "26 millones de hijos de puta que hay que matar", que es una frase real de un chat de militares, ¿esos son los que quieren una España próspera? ¿Un tío que dice que hay que matar a 26 millones de hijos de puta que no piensan como tú? Ese tipo de frases por supuesto que forman parte de una historia y una letra y le hemos dado vida, precisamente para que no se olvide.

- ¿Cuál creéis que es el papel de los barrios y la cultura popular? Antes hablabais de las tiendas de discos, ahora son de matcha o un Airbnb.

Kosta: Ahora las urbanizaciones son cerradas para que no haya sentimiento de barrio. La gente hace su vida dentro de sus urbanizaciones y fuera no hay nada. El sentimiento de barrio sigue en Carabanchel o Vallekas, que tienen esa historia. Los nuevos barrios se están haciendo islas para que se divide y no se reúnen con otros vecinos de fuera que piensan esto está mal. Tú en tu urbanización, tú en la tuya. Es una parte que se está perdiendo y que grandes avances han sido a partir de barrios humildes y trabajadores.

- Vuestros conciertos son de los de sudar, ¿cómo os estáis preparando físicamente para la gira?

Juankar: Realmente he venido corriendo desde casa hasta aquí. No podía venir de otra manera, entrenando, joder.

Kosta: Las giras que se hacen aquí son de fin de semana. Tú vas a tocar un viernes, un sábado, un jueves. Lo chungo son giras como hacen fuera que te tiras seis meses fuera de casa recorriendo un país entero en un autobús sleeper. Nosotros hemos probado eso por Europa y es más duro. Lo nuestro son fines de semana y vuelves a casa a dormir. Es un lujo y un privilegio.

Juankar: Es muy divertido cuando llega un grupo y te dice "este año tengo una gira". Y dices tú ¿perdona? ¿Una gira? O sea que sales los fines de semana como los artesanos, a exponer tu trabajo y el domingo estás en casa.

Kosta: Este año tenemos una proposición que vamos a presentar nuestro disco en todos los festivales de verano, que tocamos en prácticamente todos. Lo que vamos a hacer es nutrir el repertorio con 10 canciones del nuevo disco porque así evitamos un desgaste que tiene la gente con las canciones antiguas y que la gente lleva mucho tiempo viendo el mismo repertorio.

- Es imposible no defraudar a alguien con la elección de canciones para un concierto.

Juankar: Es un poco difícil porque en una trayectoria como la nuestra, elegir cuál de tus hijos es el más guapo o el más bonito y el más listo es difícil, pero sí te quedas un poco con lo que se ha ido quedando en la memoria y en tu experiencia en los directos. Ahí sabes qué canciones han ido funcionando y sabes que no las puedes dejar de tocar. Hablando con el Josi me decía "tío, tú te imaginas un concierto de Los Suaves sin Dolores se llamaba Lola?". Claro, a nosotros nos cansa pero entendemos que la gente que nos sigue tienes que seguir interpretando esa canción. Lo que hemos hecho es intentar apartar canciones que eran tan clásicas que llevamos mucho tiempo tocando, incorporar las nuevas sin olvidar las antiguas, pero irles dando carácter e identidad a las nuevas, sin olvidar ese perfil que tenemos de las antiguas, que las vamos a seguir tocando y aleatoriamente en cada festival. Muchas veces dependiendo de la duración del evento dices "hostias, hace mucho que no tocamos esta", vamos a incorporarla, porque son canciones que también tienes ensayadas. Mola ir metiendo las nuevas sin olvidar tu procedencia.

- Estas canciones forman parte de la banda sonora de la vida de muchas personas. En los momentos buenos pero también en los malos. Tú estás triste y te pones tu Marea, tu Boikot, tu Barricada.

Kosta: Tienes tu grupo refugio. Eso está muy guay, que canciones que hayamos compuesto hayan acompañado a la vida de las personas incluso en momentos malos o buenos. Tenemos de todo. Tenemos 165 canciones, que al final acabas tocando 22 o 23 de esas pero creo que es una cosa muy bonita cuando esas canciones se hacen inmortales cuando forman parte de esa generación de personas que conviven con esas canciones en su vida. Gente que dice que gracias a esa canción o a esa letra nos ha ayudado a superar una ruptura, un momento malo en la vida o tal. En este último disco hay muchas canciones así. La protesta parece que siempre tiene que ser color gris pero es verdad que en este disco hay ironía, alegría, esperanza.