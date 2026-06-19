Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego que comenzaría este viernes, según un funcionario de EEUU

Partidarios de Hezbolá muestran una fotografía del asesinado líder Hassan Nasrallah en Hey al-Soulom, en los suburbios del sur de Beirut, el 12 de abril de 2026, entre ruinas de ataques de Israel.

Israel y Hezbolá han llegado a un acuerdo para alcanzar un alto el fuego que entraría en vigor este mismo viernes a las 16:00 horas, según ha revelado un alto funcionario estadounidense en declaraciones recogidas por Reuters.

"Hezbolá e Israel han acordado un alto el fuego", ha señalado. "Tenemos entendido que, tras el intercambio de disparos de hoy, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego", ha agregado la misma fuente bajo condición de anonimato, que ha señalado que EEUU y Qatar cerraron el acuerdo gracias a la ayuda de Irán.

Por ahora, ningún mandatario se ha posicionado al respecto, aunque el ejército de Tel Aviv ha seguido atacando el territorio en esta jornada, dejando al menos 18 muertos en el sur del Líbano y 33 personas heridas. Todo ello a pesar del acuerdo de catorce puntos alcanzado por Estados Unidos e Irán, que exigía, entre otras condiciones, el cese de hostilidades en el país mediterráneo.

El partido-milicia chií Hezbolá era el motivo por el que —según ha defendido siempre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu— el ejército israelí atacaba el territorio libanés. Tocará esperar para ver si finalmente ambas partes cesan las hostilidades.

Los catorce puntos del acuerdo entre Irán y EEUU

Este alto el fuego llega después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo de paz que recoge, entre otros puntos, la apertura del estrecho de Ormuz (que ya estaba abierto antes del conflicto iniciado por EEUU e Israel en conjunto), el levantamiento de algunas restricciones y sanciones impuestas contra Teherán o el respeto de la soberanía e integridad territorial de los países implicados. En total, el plan recoge catorce puntos, que podrán ser ampliados después de 60 días, momento en el que se llevarán a cabo nuevas conversaciones entre las potencias.