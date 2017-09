El recadito de Carme Chaparro a quienes la critican por ser "poco feminista"

El pasado sábado la periodista y presentadora de los informativos de Cuatro, Carme Chaparro, compartió en su cuenta de Instagram un ofensivo comentario de un tuitero, que le recriminaba aparecer maquillada en un cartel en el que anuncia su nuevo libro, No soy un monstruo.

"Soy súper feminista y para publicitar mi novela utilizo mi cara súper maquillada, en una foto súper retocada en un cartel de dos metros", le afeaba un hombre en redes.

La respuesta de Chaparro fue muy aplaudida entre sus seguidores. "Pues como alguien le diga que en persona estoy mejor... igual le da un síncope. Y mejor que no sepa tampoco que me ducho cada mañana y me pongo desodorante para no ir apestando a humanidad", respondió.

(Puedes seguir leyendo después de la imagen)

Unos días después de la respuesta al comentario, Chaparro ha querido dejar un recadito a todos aquellos que, como ese usuario de Twitter, la han acusado de ser "poco feminista".

Acompañada de una foto durante el informativo de Cuatro, la periodista ha dejado un texto que también ha sido muy celebrado por sus fans en Instagram, donde tiene 65.000 seguidores.

"Aquí la que se maquilla para su trabajo mirando asustada su imagen en pantalla por si algunos la ven poco feminista", ha asegurado.

