La comentada respuesta de Mamen Mendizábal a esta crítica a su programa

La periodista Mamen Mendizábal se ha defendido este viernes de las críticas que ha recibido por la cobertura de la crisis de Cataluña realizada en su programa Más Vale Tarde de LaSexta.

Lo ha hecho en Twitter, donde ha contestado a un usuario que le recomendó darse "una vuelta por Barcelona" ya que, de este modo, cambiaría su "tono de preguntar".

La presentadora ha contestado explicando que va "con frecuencia" porque convive "con un catalán" (su pareja es el también periodista José Antonio Ponseti).

Una contestación que dejó comentarios de todo tipo, entre quienes aplaudían la respuesta como un "zasca" y los que ahondaban en las críticas al tono del programa.

Cierto, hoy he visto el programa y es todo demasiado tremendista, el resto de España se debe pensar que no podemos ni ir por la calle

Vaya tienes que decir lo q ellos quieren oir y en el tono adecuado para q no se ofendan, así son éstos demócratas, y sí no? Pues eres FACHA

Vivo en Bcn y has preguntado correctamente. Lejos de la otra prensa manipuladora (que no es nuevo).

Hoy no me está gustando nada tu programa, Marlasca ha dicho que sedición es simplemente poner trabas a los funcionarios...... madre mia!!!

Mamen, Mamen no ves que si no te subes y saltas encima de un coche de la Guardia Civil no eres una buena periodista....