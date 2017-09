La audiencia de 'Gran Hermano' estalla y organiza un apagón: "#MañanaApagonGH"

La calle y las redes sociales son un clamor. ¿Cataluña? ¿El derecho a decidir? ¿Qué pasará el 1-O? No: Gran Hermano. El desencanto de parte de los espectadores del reality, que vive en Telecinco su edición número 18, no va a más. Por eso se han movilizado a través del hashtag #MañanaApagonGH.

Lo cierto es que las cosas no han empezado bien esta temporada en la que se esperaba una renovación bajo el título Gran Hermano Revolution. La primera gala terminó entre acusaciones de tongo y la audiencia tampoco ha acompañado: la primera gala logró un 16.2% de cuota de pantalla, que descendió al 15.7% en la segunda entrega. Fue el programa menos visto de la historia de Gran Hermano, según Cadena Ser.

Habrá que que ver si la movilización, tendencia en Twitter este miércoles, sigue haciendo mella en los datos. De momento, la etiqueta ha sido el lugar donde muchos fans del formato han volcado su descontento con la "degradación del programa". Entre quienes se quejan hay de todo.

Los que echan de menos a Merces Milá:

Os lo digo @ghoficial como me entere q MM está dispuesta a volver y no la llamáis no compraré nada de vuestros anunciantes #MañanaApagonGH