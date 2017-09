La reacción de Mamen Mendizábal en Twitter tras su entrevista más surrealista a un cura

Mamen Mendizábal, presentadora de Más Vale Tarde de La Sexta, realizó este miércoles una de sus entrevistas mas tensas.

Fue a Cinto Busquet, párroco de Calella, que ha impulsado un manifiesto pro-referéndum que firmaron 400 religiosos. La conversación fue tensa desde la primera pregunta de la periodista ("¿Dios está por la independencia?"), a la que el sacerdote contestó molesto: "No le respondo esa pregunta porque es totalmente fuera de lugar".

Poco después, el párroco afeó: "Hablamos en serio. No me pregunte...". Y Mamen Mendizábal le cortó: "Perdone, no le he hecho esa pregunta con un tono que no sea el serio. Se lo he hecho con absoluta seriedad. Porque usted, incluso en su cuenta de Twitter, hay un enorme 'Sí' al referéndum, con lo cual entendemos qué posición tiene usted. Y además hace un llamamiento..."

En ese momento, Busquet intentó cortar a la periodista, que zanjó: "Déjeme expresarme, por favor". "Dios es padre de todos y tenemos que ser hermanos y ustedes, con este discurso, están imponiéndonos una unidad que no es cristiana ni humana", replicó el cura.

"Padre, está haciendo alguna acusación fuera de tono porque aquí no estamos acusando a nadie", aseguró Mendizábal. La conversación siguió durante unos minutos hasta que la periodista avisó: "Se está calentando un poco de más, creo yo. ¡Madre mía!".

Mientras, Busquet exclamaba: "¡No escuchan ustedes!". En ese punto, la periodista decidió cortar la entrevista: "Michas gracias por estar con nosotros. Me encantaría haber podido preguntar, pero no ha habido muchísima ocasión. De hecho, ha habido escasa ocasión. Espero que el domingo la lección del Evangelio de paz y amor sea la que impere en el referéndum".

Pese a todo, el cura continuó, cada vez más exaltado: "¡Es lo nuestro, paz y amor! ¡Por favor, el Gobierno español que no nos envíe a los Policías!".

Tras la entrevista, Mendizábal reaccionó en Twitter con este mensaje: "Dios dame paciencia".