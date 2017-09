Juego de Tronos finalizó su séptima temporada hace más de un mes y ahora a los fans sólo les queda esperar a la siguiente mientras llenan los días con especulación sobre quién morirá, qué personajes se juntarán y quién se sentará en el Trono de Hierro cuando llegue el final. Otros, como este grupo de fans, se dedican a construir los Siete Reinos.

Los seguidores de los libros en los que se basa la serie, la saga de Canción de Hielo y Fuego, están acostumbrados a esperar. El primer tomo se publicó en 1996, más de 20 años atrás, y la saga aún está por concluir. Por eso algunos han decidido hacer la espera más llevadera recreando Poniente en Minecraft.

El ambicioso proyecto se titula WesterosCraft —Westeros es el nombre de Poniente en inglés— y, cuando culmine, los organizadores ya han proyectado lanzar un videojuego de rol multijugador online ambientado en su creación.

El autor es un estadounidense de 29 años que vive en Texas. Jacob Granberry describe WesterosCraft como una comunidad dedicada a recrear el continente de Poniente: "Cada isla, montaña, pueblo, castillo, ruina y localización detallados en los libros o la serie".

"Tratamos de que el mundo parezca vivo", asegura Granberry en declaraciones a El HuffPost.

Recreación en Minecraft de Desembarco del Rey, la capital de Poniente. Se destacan en la ciudad la Fortaleza Roja, el palacio real; el Gran Septo de Baelor, la catedral; y Pozo Dragón, el negro edificio semiderruido que un día albergó a los dragones Targaryen, el lugar de la reunión a tres bandos del último capítulo de la serie. Junto a él, las casas más machacadas son Lecho de Pulgas, el barrio pobre donde creció Davos Seaworth.

UNA IDEA COLABORATIVA

La idea surgió en 2012, durante su último curso universitario. "Me encantaba leer desde el instituto y Minecraft estaba muy de moda. Vi a mucha gente acometer proyectos inmensos de la Tierra Media, el universo de Star Trek... y quise hacer algo parecido, así que construí Invernalia", recuerda.

Como no podía solo, pidió ayuda en un foro y le llegaron docenas de voluntarios. "Un tipo llamado illblew me ayudó con la web y fundamos la comunidad. Después del castillo de los Stark pasamos a Desembarco del Rey. Puse una foto en Reddit, se hizo viral y llegaron cientos de personas a nuestro servidor", cuenta.

El autor de la saga, George R. R. Martin, no está involucrado en el proyecto, ni tampoco HBO, la propietaria de los derechos de Juego de Tronos. "He tratado de ponerme en contacto con ellos para compartir la idea pero no he recibido respuesta aún", explica Granberry.

Sí han contado con la colaboración de Isaac Hempstead-Wright, el actor que interpreta a Bran Stark, que ha presentado su último vídeo. Lo puedes ver arriba en inglés.

El creador asegura que, para construir los edificios, se basan en un 99% en las descripciones de los libros, aunque admite cierta inspiración en los diseños de la serie de televisión. Y cuando los datos oficiales son escasos, se basan en ciudades y edificios medievales auténticos, sobre todo de Europa, continente en el que se rueda la mayor parte de la serie y cuya historia inspiró al autor de los libros.

"Cuando las descripciones son vagas hay mucho terreno para la improvisación y la imaginación", asegura.

Recreación de Invernalia, el castillo de los Stark.

PARA PARTICIPAR HAY QUE PASAR UNA PRUEBA

Todos los que posean una cuenta de Minecraft pueden conectarse al servidor y darse una vuelta por el mundo en construcción. Pero para participar hay que superar una prueba de entrada de los creadores. "Somos exigentes para que se cumplan nuestros estándares en la construcción. Sin este proceso, acabaríamos trabajando el doble", explica Granberry.

¿Qué ocurre cuando una de las construcciones no está a la altura? "No todo tiene la misma calidad y eso nos ha obligado a retocar varios edificios en el pasado. Desembarco del Rey se ha hecho tres veces, a medida que los estándares de calidad se endurecían", asegura.

Date una vuelta por Pozo Dragón y Lecho de Pulgas en Desembarco del Rey.

A pesar de sus exigencias, Granberry cifra en "miles" los participantes que han contribuido a lo largo de los cinco años que lleva el proyecto en marcha, varios de ellos españoles, como el usuario jmcmarq, "uno de nuestros miembros más activos y talentosos", apunta.

Pero no sólo buscan constructores, también programadores y diseñadores web. Y en el futuro, cuando comiencen a diseñar el juego en sí, guionistas, músicos, artistas conceptuales, etc. "El único requerimiento es la experiencia. Si quieres escribir una campaña, muéstranos tus escritos. Si quieres programar, enséñanos algún plugin que hayas hecho", indica.

Así es la sede de la Guardia de la Noche por dentro.

Las localizaciones favoritas de Granberry son Invernalia y Castillo Negro, el sitial de la Guardia de la Noche. "Son muy ambientales y me encanta su arquitectura. El Muro es mi lugar emblemático", detalla.

Pero el sitio más popular en su comunidad asegura que es Desembarco del Rey. "No es por fardar, pero es una de las construcciones más impresionantes que jamás se han erigido en Minecraft. Tiene más de 5.000 casas individuales. Y eso sin contar los alrededores campestres. Hay tanto que explorar que no creo que una sola persona pueda verlo todo a menos que se esfuerce", considera.

EL JUEGO NO ESTARÁ LISTO HASTA DENTRO DE DOS AÑOS

Granberry cree que ya tienen aproximadamente el 79% del mapa de Poniente acabado. "La mayoría de las localizaciones importantes han sido ya construidas, excepto Antigua y Altojardín. Aún quedan unas 100 que salen en los libros y que aún no tenemos: pequeñas aldeas, pueblecitos, cosas así. Y nos queda refinar y mejorar el terreno, las montañas y desiertos, para que sean más realistas", detalla.

La base de la Guardia de la Noche, Castillo Negro, y El Muro.

Todavía no tienen clara la dinámica del juego cuando todo esté listo, ya que esto no sucederá hasta dentro de dos años, por lo menos. Pero la historia se ambientará entre los dos primeros libros, habrá combates y aparecerán los personajes de los libros, para los que ya han localizado a actores de voz.

"Queríamos que nuestros edificios fueran como antes de la Guerra de los Cinco Reyes. Varios lugares son destruidos, abandonados o reventados en el transcurso del conflicto. Queríamos hacer esos sitios cuando estaban de una pieza", explica Granberry.

Bosquespeso es el sitial de la Casa Glover, una de las familias más antiguas del Norte, banderiza de los Stark. Se encuentra más al norte de Invernalia, en lo profundo del Bosque de los Lobos. En la serie, es capturado (y perdido) por Yara Greyjoy y visitado por Jon Nieve y Sansa Stark cuando tratan de reclutar hombres para recuperar su hogar. El cabeza de familia de los Glover los rechaza y, tras resultar victoriosos, se arrepiente y se arrodilla ante Jon.

Sus planes de futuro son "construir, construir y construir". ¿Y Essos, el continente al este donde se encuentran Daenerys, los dothraki y Braavos? "Eso es un proyecto aparte, hay muchísimos estilos diferentes e incluso requiere otro mapa. Queremos construirlo algún día, pero la prioridad es Poniente".