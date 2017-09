¿Consiguió la cacelorada contra 'Gran Hermano Revolution' bajar la audiencia del programa?

Gran Hermano Revolution, la 18ª edición del reality de Telecinco, debía resolver este jueves una doble cuestión: saber quién era el primer expulsado del programa y descubrir si la cacerolada organizada por algunos fans para pedir a otros que dejasen de ver el programa había funcionado.

El nombre de la primera expulsada (AQUÍ VIENE EL SPOILER) se supo pasadas las 12 de las noche: Nerea se fue con el 100% de los votos y una reprimenda de Jorge Javier Vázquez. "Tu entrada no ha servido de nada", le espetó el presentador.

Para el resultado de la cacerolada hubo que esperar a la mañana del viernes. Y la respuesta es que NO, no funcionó, o al menos no tanto como cabía esperar. Con este movimiento que los fans organizaron en Twitter el martes por la noche bajo el nombre #MañanaApagonGH se quería demostrar "quien manda en GH". Así, el objetivo era que bajasen los datos de audiencia.

El programa fue seguido por 1,6 millones de espectadores, lo que se tradujo en una cuota de pantalla de 15,7%. Fue la misma de la semana anterior (gala 2), cuando GH fue seguido por 1,5 millones de espectadores. La primera emisión de esta temporada, que fue un lunes en lugar de un jueves, contó con 1,7 millones de espectadores, un 10,2% de share.