Los Vodafone Yu Music Shows vuelven a Barcelona con el grupo CNCO

Han ganado tres Latin American Music Awards, han sido reconocidos con cuatro nominaciones a los Premios Billboard y su álbum debut, Primera Cita, los ha convertido en la primera boyband latina en alcanzar el billón de reproducciones en YouTube. Hablamos de CNCO, el nuevo fenómeno de la música latinoamericana, que visitará Barcelona el próximo 22 de octubre.

El concierto, enmarcado en el ciclo Vodafone yu Music Shows, será en la Sala Barts y recoge el testigo de otros grupos ya reconocidos como Love of Lesbian, Izal o Crystal Fighters, que también han participado en este evento en anteriores ediciones.

Las invitaciones podrán adquirirse en la página de Vodafone yu y los asistentes podrán asistir al recinto desde las 12 del mediodía. Los fans que no puedan acudir no tienen nada de lo que preocuparse, ya que el concierto se emitirá en directo a través de streaming para que todos los seguidores de CNCO no se queden sin escuchar Reggaetón Lento (Bailemos), el gran éxito del grupo.