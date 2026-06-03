¿No quieres leerte 464 páginas de sumario del 'caso Leire'? Las diez cosas que debes saber sobre el informe de la UCO

El HuffPost ha accedido este miércoles a las 464 páginas que componen el sumario del denominado 'caso Leire'. Esto es, la presunta trama que actuó "con el soporte del PSOE" para entorpecer causas judiciales que comprometían al Gobierno. Además, este medio también ha accedido a las declaraciones testificales de algunas de las personas relacionadas con esta investigación.

El sumario, muy extenso, ofrece novedades sobre unos hechos que se adelantaron en un amplio auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la semana pasada. Un auto que permitió la entrada de la UCO en Ferraz en busca de documentación relativa a este caso. Fueron cerca de 13 horas de incautación de material de las que, por cierto, también queda constancia en el sumario.

Si no tienes tiempo (o ganas) para leerte las 464 páginas del sumario y las testificales, en El HuffPost te hacemos un resumen de lo más destacado. Agárrate que vienen curvas.

1. Cerdán y Leire eran los que cortaban el bacalao

Como ya se señalaba en el auto de Pedraz, la trama que se investigó se creó para entorpecer causas judiciales que comprometían al Gobierno y al PSOE. La UCO se pone un poco pilla y en una de sus páginas habla directamente de causas que afectan "directa o indirectamente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, el informe asegura que dicha actividad se realizó "bajó el soporte" del partido y que Santos Cerdán y Leire Díez fueron sus cabecillas. "Esta actividad la desarrollaron de forma coordinada y manteniendo unidad de acción y dirección. Lo hacían además siguiendo una estrategia", indican.

2. ¿Quién no tiene 20.000 euros escondidos en un baúl de su casa?

La UCO habla con detalle del supuesto papel que asumieron todos los implicados en dicha trama. Del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, se dice que se habría hecho cargo de los asuntos de carácter jurídico (según palabras de uno de los miembros de la organización) y que se utilizó su empresa "para canalizar parte de la remuneración abonada a Leire Díez por los servicios prestados en el ámbito de la actividad criminal desplegada". En concreto, cuatro nóminas de 4.000 euros cada una.

En el registro de su domicilio, que tuvo lugar también el pasado 27 de mayo coincidiendo con la entrada en Ferraz, la UCO encontró 19.850 euros en diferentes fajos de billetes unidos con gomas. Una parte de ese dinero estaba escondido en un baúl que tenía en el salón de su casa y otra parte en un habitáculo del vestidor.

3. A mí, que me registren

Cuando la UCO entró en Ferraz la semana pasada, no se fue con las manos vacías. Ni mucho menos. Por ejemplo, el ordenador, dos discos duros y siete cajas de documentación de Santos Cerdán que estaban guardados en una sala bajo llave en el sótano 3 de la sede del PSOE. Igualmente se hicieron con facturas de viajes del propio Cerdán, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset, así como el contenido de varias cuentas de correo electrónico del PSOE.

4. Un favor se paga con otro favor

En las declaraciones testificales se recoge la que protagonizó la mujer que denunció al fiscal anticorrupción José Grinda por un delito de carácter sexual. La trama contactó con ella para conocer detalles de esa denuncia que interpuso y que había resultado archivada. Según ella, llegaron a desplazarla a Ferraz y conoció a Santos Cerdán. Después, la propia Leire Díez se interesó en que pudiera encontrar un empleo.

"Oye, no han llamado para trabajar a (...) ¿Insistes para que le empleen?", escribió Leire a la mano derecha de Cerdán, Juanfran Serrano, en uno de los mensajes intervenidos por la UCO. Éste respondió que lo volvería "a decir". Algo que surtió efecto porque, semanas después, la mujer afirmaba que le habían llamado. "Juanfran ha sido obediente", le respondió Leire.

Cabe recordar que el juez Santiago Pedraz señaló en un auto que la trama contactó también con Grinda para que, supuestamente, les diese información del fiscal jefe Alejandro Luzón. Todo ello, a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros.

Sobre este asunto, en una de las agendas intervenidas a Leire Díez se localizó una nota escrita a mano que dice: "300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Se refería precisamente a esta denuncia por presunto delito sexual.

5. "One" solo puede haber uno

Las conversaciones de Leire con otros implicados incautadas por la Guardia Civil llevan a los agentes a una conclusión contundente. Cuando la exmilitante hablaba del "one" (el uno en inglés para los que tienen 'nivel medio') "solo podría estar efectuada" a Pedro Sánchez. Así lo señalan porque él sería "la única persona que por su posición" podría "ordenar algo a Santos Cerdán", figura principal en la trama investigada.

En un mensaje de Leire, esta afirmaba que las causas judiciales sobre hidrocarburos eran la prioridad "por orden del one". También habla de él en otra conversación con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, al que le aseguró que "ayer le dijo el 'one' a S (por Santos Cerdán) que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

6. Paguen la boda de mi hija

Otra persona que declaró como testigo fue la empresaria Carmen Pano, que en su momento dijo que acudió a Ferraz a entregar 90.000 euros en efectivo. Según ella, "gente del PSOE" intentó comprarla para que cambiara su versión de estos supuestos hechos. El objetivo sería "salvar el culo a Ábalos y Koldo", según ella misma declaró.

Y como vio que estaban muy interesados, ella se puso a pedir lo que quiso. Esto es, 25.000 euros para la boda de su hija y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa. Su chófer, que también estaba metido en el asunto, pidió por su parte 15.000 euros para la compra de un coche.

Al respecto, es importante añadir que la abogada de Koldo ha entregado a la UCO documentación para desmentir que intentara sobornar a Carmen Pano. Una información adelantada por la Cadena SER este miércoles y de la que El HuffPost también se ha hecho eco.

7. Ponerse de perfil

Aunque la declaración más comprometida de todas las que recoge el sumario es la del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste. Según contó el pasado 27 de mayo, el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo ordenó "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Concretamente, denuncia que el teniente general Manuel Llamas les emplazó a que no fueran "proactivos" y se "pusieran de perfil" en los procedimientos judiciales con afectación política, dejando la iniciativa a la autoridad judicial.

Igualmente, también denunció que se recibió un oficio del general jefe del Estado Mayor en el que se pedía un organigrama de la UCO en el que constasen los oficiales que tenían "relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno".

8. Las amistades peligrosas

El atestado de la UCO apunta también a la propia Guardia Civil, como ya hiciera la pasada semana, cuando los agentes se personaron en la dirección general. El texto de los investigadores refleja hasta tres reuniones de Leire Díez con la directora general del Instituto armado, Mercedes González.

En ellas, Leire "habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO", por ser este el cuerpo al cargo de la investigación.

La relación entre ambas comienza antes del ascenso de la exdelegada del Gobierno en Madrid a directora general de la Guardia Civil. No obstante, tras su nombramiento "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre septiembre de 2024 y abril de 2025".

No son las reuniones en sí lo grave. Según la UCO existen indicios de los que "se desprende" que Díez "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando". Y de la misma forma, la exmilitante socialista habría reclamado una "investigación interna" contra la UCO "previsiblemente valiéndose de la propia directora".

9. 18.000 euros a un diario digital

El auto del juez Pedraz ya indicó la semana pasada que la trama podría haber pagado a la periodista Patricia López, fallecida a finales de 2025, algo más de 18.000 euros a través de una campaña publicitaria para su medio Crónica Libre. El sumario de la UCO añade que ese dinero habría salido de los fondos vinculados a su campaña publicitaria de las elecciones europeas de 2024.

"Para ello, Santos Cerdán habría dispuesto que se abonara esta cantidad a través de una campaña de publicidad, habiendo sido Ion Antolín (director de comunicación del PSOE) el encargado de gestionarlo y la persona que se puso en contacto con Patricia López", exponía el magistrado.

El pago estaba enmarcado en la difusión de determinadas informaciones que la trama criminal perseguía difundir bajo el nombre de "Operación PSOE", según los investigadores.

10. El perejil en todas las salsas

No podía faltar su nombre. El excomisario José Manuel Villarejo también aparece en los papeles de la presunta trama. En su caso, como receptor de una oferta por parte de la polifacética Leire Díez. A Villarejo le ofreció un posible pacto con la Fiscalía a cambio de informaciones comprometedoras del juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo.

"Te cuento. Te va a recibir el FGE (en referencia al fiscal general del estado por entonces, Álvaro García Ortiz). Ahora te digo lo que me ha dicho", escribió Leire Díez al abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, el 18 de febrero de 2025.

En otro archivo, titulado con una fecha anterior, '16 de enero de 2025' y la expresión 'Estado de situación', Leire mencionaba un supuesto pacto alcanzado por Villarejo, que a cambio facilitaría "audios y pagos" que involucrarían supuestamente a Marchena, el "papel del PP" y de la cúpula del Gobierno en la "policía patriótica" e incluso información sobre el líder del PP Alberto Núñez Feijóo sobre una supuesta compra de las elecciones gallegas de 2012, nunca probada.

"Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas", apuntaba este documento, al que acompaña otro llamado 'Acuerdo V' que los investigadores asocian a Villarejo, donde se informa de que este cliente debía acudir a una reunión de la propia Leire, referida como "la que manda", con la Fiscalía en la que el cliente 'V' podría pactar una multa económica a cambio de no volver a la cárcel.

La 'oferta' de pacto con la Fiscalía la hizo extensiva al que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, uno de los acusados del caso Kitchen y con quien se vio al menos en dos ocasiones.