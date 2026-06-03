La UCO afirma que Leire Díez "solo podría referirse" a Pedro Sánchez cuando mencionaba al "one"

La revelación del sumario completo del llamado 'caso Leire' sigue salpicando de novedades la actualidad política a golpe de sobresalto. El trabajo de investigación desarrollado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a los agentes a asegurar que cuando la 'fontanera' y exmilitante socialista hablaba del "one" (el uno) en sus conversaciones, se refería a Pedro Sánchez, ya por entonces presidente del Gobierno.

Entre las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil se encuentran algunas ya adelantadas en el auto del juez Pedraz, que llevó a la UCO a personarse en la sede del PSOE en Ferraz para hacerse con información. La causa, una presunta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales que afectasen al partido o al Gobierno y presuntamente pagada con fondos de la formación socialista.

Una de las referencias ya conocidas es aquella en la que Leire Díez aseguró que las causas judiciales sobre hidrocarburos eran la prioridad "por orden del one". Pero hay más.

Para los investigadores de la UCO, "la referencia al 'one' se considera que solo podría estar efectuada al presidente del Gobierno y secretario general del partido", al ser la "única persona que por su posición" podría "ordenar algo" a Santos Cerdán, exsecretario de Organización el PSOE, a quien Díez se refería como "S", "Santi" o "jefe", como recoge un atestado publicado por EFE. Además, detallan los agentes, de esa referencia al número uno "se deduce" que debe tratarse de una persona "en el primer nivel de responsabilidad".

Otra de las referencias al one llegó en una conversación del 15 de febrero de 2025, entre Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, investigado en la causa por presuntas mordidas en contratos públicos: "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", afirmaba la exmilitante y autodenominada periodista.

Leire es figura central de la presunta trama tanto para la Guardia Civil como para el juez Santiago Pedraz. En el atestado de la UCO se destaca el "papel preponderante" de la 'fontanera', que se situaría por encima del resto de implicados salvo de Santos Cerdán, por entonces secretario de Organización del PSOE.

Sobre ambos pivotaría la causa de supuesta intromisión en los procesos judiciales contrarios a los intereses gubernamentales o socialistas. Leire Díez ejerciendo una supuesta "labor de dirección ejecutiva" y Cerdán un "papel directivo".

Para reforzar el papel central que atribuyen a Leire, los investigadores destacan la "significativa" conversación que mantuvo con el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, el 23 de enero de 2025. En aquella charla, Díez confesaba sus "sus pretensiones y su vinculación" con Santos Cerdán, con nueva presunta referencia al presidente.

"Ayer hablando con Santos le dije que además de destruir lo malo, al presi hay que ayudarle a generar ecosistemas de apoyo", reconocía, algo que los miembros de la Guardia Civil creen que es "indicativo de la actividad que venían desarrollando: 'destruir lo malo al presi'".