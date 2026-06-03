El gran día murciano de la princesa Leonor: medallas, un honor inolvidable, vivas a la futura reina y orgullo de 'rokiski' y el gesto que siempre repite

La princesa Leonor en la entrega de honores de la Región de Murcia en el final de su formación militar en San Javier

La princesa Leonor está terminando un ciclo, uno de los más importantes de su vida. Se trata de su formación militar, requisito para ser algún día capitana general de los tres ejércitos, distinción que asumirá cuando ascienda al trono una vez finalice el reinado de su padre, Felipe VI.

Esa formación militar le ha hecho pasar por el ejército de tierra, formándose en la Academia de Zaragoza, por la armada, donde fue instruida en la Escuela Naval Militar de Marín, y finalmente por la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia.

De este modo, ha vivido en Zaragoza, en Marín y en San Javier, y en reconocimiento a ello ha recibido una serie de honores de estos territorios y de las comunidades autónomas a las que pertenecen.

En 2024 obtuvo la Medalla de Aragón, la de las Cortes de Aragón y el título de Hija Adoptiva de Zaragoza. En su discurso destacó que se sentía una maña más. Un año después obtuvo la Medalla de Oro de Galicia y fue nombrada Hija Adoptiva de Marín, destacando en sus palabras su amor por Galicia y utilizando por primera vez en público el gallego.

Y en 2026, la princesa de Asturias ha recibido una serie de honores murcianos tras haber pasado los últimos meses residiendo y formándose en la Academia General del Aire y del Espacio. Ahora que prácticamente llega el momento del adiós, esta tierra que nunca olvidará ha querido honrar a la heredera por partida triple.

Eran las 10 de la mañana cuando Leonor llegó a la Asamblea de Murcia, situada en Cartagena. La princesa llevaba el uniforme militar del ejército del aire en azul aviación, donde destacó el rokiski, la insignia de alas del Ejército del Aire que simboliza que ha completado el curso de paracaidismo militar.

Justo el día antes de estas ceremonias pudimos ver en foto y vídeo cómo la hija de Felipe VI se lanzaba en paracaídas, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real española en hacerlo.

La ceremonia en la Asamblea Regional fue corta, tan solo tres minutos hicieron falta para que la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, recibiera la Medalla de Oro de la Asamblea Regional en el Patio de los Ayuntamientos.

Se trata de un honor creado en 2022 para reconocer méritos personales o trayectorias. En el caso de Leonor, se le otorgó por "el respeto y el afecto del pueblo murciano hacia quien encarna la continuidad de nuestras instituciones democráticas".

Seguidamente firmó en el Libro de Honor de la Asamblea, se hizo una foto de familia y se marchó rumbo a San Javier. Además, no dudó en saludar a la ciudadanía que se agolpaba en las inmediaciones de la Cámara murciana para ver de cerca a la que algún día será reina de España.

Antes de las 11 de la mañana ya estaba en San Javier. A su llegada, José Miguel Luengo, alcalde de la localidad, le ha entregado el bastón de mando. Antes de acceder al consistorio, se ha acercado a saludar a las personas que se desplazaron a la plaza de España de San Javier para ver a la heredera.

Entre vítores, ella no dejó a nadie sin dar la mano. "Viva Leonor" o "Viva nuestra futura reina" o "guapa" fueron algunas de las exclamaciones que se escucharon en esta localidad situada muy cerca del Mar Menor.

Ya en el interior ha tenido lugar nuevamente un acto breve en el que la princesa Leonor ha recibido la Medalla de Oro de San Javier y el honor de ser Hija Adoptiva