Enrique Riquelme anuncia los "fichajes" de Haaland y de Rodri si se convierte en presidente del Real Madrid

Lo soltó. Enrique Riquelme ya ha anunciado, tras mucho hacerse de rogar, el 'gran nombre' de su candidatura en las elecciones del Real Madrid. El aspirante ha prometido el fichaje de Erling Haaland, la megaestrella del Manchester City.

El gran titular ha llegado con añadido, porque "si soy presidente, Rodri jugará en el Real Madrid", ha sentenciado sobre el internacional español, Balón de Oro en 2024 y compañero de Haaland en el City. "Conmigo de presidente, el Real Madrid tendrá un español en el Mundial", ha querido añadir sobre un movimiento que ya se daba por hecho en los mentideros.

La "bomba" ha llegado este jueves a última hora en El Hormiguero, en una entrevista con Pablo Motos y acompañado con una parte importante de show. Riquelme ha llevado al plató de Antena 3 una bolsa en la que incluía la 'camiseta' del fichaje prometido y un acta notarial que da fe del acuerdo cerrado con el crack.

Ese acta la ha sacado tras los anuncios en forma de órdago para blindar sus promesas. "Si yo me convierto en presidente del Real Madrid e incumplo mis promesas con estos dos jugadores yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada", ha aseverado.

La irrupción del multimillonario alicantino responsable del Grupo Cox, el empresario "con acento mexicano" al que trató de hacer de menos Florentino Pérez, ha cambiado de lleno la dinámica del Real Madrid.

Tras varias convocatorias electorales sin que hubiera elecciones por la falta de candidato rival, este domingo 7 de junio el club blanco volverá a afrontar una votación real, con un cara a cara que ambos están tratando de llevar a lo personal.

A la espera de la prometida "estrella" que traería Florentino y recién anunciado que José Mourinho sería su entrenador, Enrique Riquelme ha ido dejando píldoras de su potencial mandato. Como director deportivo ha confirmado que tiene atado a Raúl González Blanco, mientras que Fernando Hierro sería el responsable de la cantera merengue.

Falta el entrenador. Que será "un proyecto totalmente diferente, con mucha experiencia internacional; Mourinho me gusta pero no para mi proyecto. Tengo otro entrenador", ha dejado (medio) claro.

"Llevamos 20 años sin elecciones y sin una mínima oposición puedes creerte el dueño de todo aquello", ha apuntado Riquelme en El Hormiguero, tras dejar claro que, pese a todo, "el presidente Pérez" ha sido "uno de los mejores de nuestra historia, no cabe duda".

Sobre su candidatura "en tiempo récord", Riquelme ha dejado claro que "he comprometido hasta 700 millones" de patrimonio para lograr los avales necesarios, algo que no necesita Florentino por ser el actual presidente tras cambiar los estatutos. "Me hubiese gustado un debate serio con propuestas", ha señalado sobre la campaña, tras la que deja claro que una vez superada la contienda electoralista "mantendrá el respeto al presidente Pérez".