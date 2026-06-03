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Enrique Riquelme anuncia los "fichajes" de Haaland y de Rodri si se convierte en presidente del Real Madrid
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Enrique Riquelme anuncia los "fichajes" de Haaland y de Rodri si se convierte en presidente del Real Madrid

El aspirante a las elecciones lanza de una tacada sus prometidos fichajes estrella, en paralelo al anuncio de Florentino de que su entrenador sería José Mourinho.

Miguel Fernández Molina
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Enrique Riquelme, en su 'cuartel general' de candidato
Enrique Riquelme, en su 'cuartel general' de candidatoEuropa Press via Getty Images

Lo soltó. Enrique Riquelme ya ha anunciado, tras mucho hacerse de rogar, el 'gran nombre' de su candidatura en las elecciones del Real Madrid. El aspirante ha prometido el fichaje de Erling Haaland, la megaestrella del Manchester City

El gran titular ha llegado con añadido, porque "si soy presidente, Rodri jugará en el Real Madrid", ha sentenciado sobre el internacional español, Balón de Oro en 2024 y compañero de Haaland en el City. "Conmigo de presidente, el Real Madrid tendrá un español en el Mundial", ha querido añadir sobre un movimiento que ya se daba por hecho en los mentideros. 

La "bomba" ha llegado este jueves a última hora en El Hormiguero, en una entrevista con Pablo Motos y acompañado con una parte importante de show. Riquelme ha llevado al plató de Antena 3 una bolsa en la que incluía la 'camiseta' del fichaje prometido y un acta notarial que da fe del acuerdo cerrado con el crack.

Ese acta la ha sacado tras los anuncios en forma de órdago para blindar sus promesas. "Si yo me convierto en presidente del Real Madrid e incumplo mis promesas con estos dos jugadores yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada", ha aseverado.

La irrupción del multimillonario alicantino responsable del Grupo Cox, el empresario "con acento mexicano" al que trató de hacer de menos Florentino Pérez, ha cambiado de lleno la dinámica del Real Madrid. 

Tras varias convocatorias electorales sin que hubiera elecciones por la falta de candidato rival, este domingo 7 de junio el club blanco volverá a afrontar una votación real, con un cara a cara que ambos están tratando de llevar a lo personal.

A la espera de la prometida "estrella" que traería Florentino y recién anunciado que José Mourinho sería su entrenador, Enrique Riquelme ha ido dejando píldoras de su potencial mandato. Como director deportivo ha confirmado que tiene atado a Raúl González Blanco, mientras que Fernando Hierro sería el responsable de la cantera merengue

Falta el entrenador. Que será "un proyecto totalmente diferente, con mucha experiencia internacional; Mourinho me gusta pero no para mi proyecto. Tengo otro entrenador", ha dejado (medio) claro.

"Llevamos 20 años sin elecciones y sin una mínima oposición puedes creerte el dueño de todo aquello", ha apuntado Riquelme en El Hormiguero, tras dejar claro que, pese a todo, "el presidente Pérez" ha sido "uno de los mejores de nuestra historia, no cabe duda".

Sobre su candidatura "en tiempo récord", Riquelme ha dejado claro que "he comprometido hasta 700 millones" de patrimonio para lograr los avales necesarios, algo que no necesita Florentino por ser el actual presidente tras cambiar los estatutos. "Me hubiese gustado un debate serio con propuestas", ha señalado sobre la campaña, tras la que deja claro que una vez superada la contienda electoralista "mantendrá el respeto al presidente Pérez".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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