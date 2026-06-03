Los únicos casos en los que puedes deducir el seguro de vida en la declaración de la renta y cuánto puedes ahorrar

La campaña de la renta sigue su curso y los miles de contribuyentes que aún no la han presentado están pendientes de las deducciones a las que tienen derecho. Gracias a estas desgravaciones fiscales es posible ahorrar dinero y que el resultado te salga a devolver, o al menos que no tengas que pagar demasiado.

Muchos conocen las deducciones por el alquiler de vivienda, las que conceden en algunas comunidades autónomas por la cuota del gimnasio o las que permite Hacienda por reformas de eficiencia energética en la vivienda.

Lo que no todo el mundo sabe es que los seguros también se pueden desgravar en casos concretos. Uno de los ejemplos que merece la pena repasar es el de los seguros de vida.

Si tienes un seguro de vida debes conocer en qué situaciones puedes desgravarlo, ya que te ayudará a ahorrar un dinero que puede ser importante en el resultado de la renta.

Cuándo te puedes deducir el seguro de vida

Por norma general, no es posible deducir el seguro de vida en la renta. Para hacerlo es necesario que el seguro esté vinculado a una hipoteca o que seas autónomo. Son los dos casos en los que sí puedes desgravarlo.

Para desgravártelo por hipoteca hay que cumplir estos requisitos:

La hipoteca tiene que haberse firmado antes del 1 de enero de 2013.

El seguro de vida tiene que estar vinculado obligatoriamente al préstamo hipotecario.

La desgravación tiene que formar parte de la deducción por inversión en vivienda habitual.

La deducción se incluye dentro del límite máximo de 9.040 € anuales que permite la desgravación de la hipoteca.

Si eres autónomo y tienes seguro de vida, lo puedes desgravar al cumplir estos requisitos:

El seguro de vida está vinculado a tu actividad económica.

Se considera gasto necesario para la actividad.

Aquí es importante que conserves facturas y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos, ya que Hacienda puede exigírtelo cuando haya revisado tu borrador.

El dinero que ahorras al deducir el seguro de vida en la renta

En el caso del seguro vinculado a la hipoteca, el ahorro es del 15% de las primas satisfechas, un 7,5% por el tramo estatal y otro 7,5% por el tramo autonómico. Por ejemplo, si pagas una prima anual de 300 euros, el ahorro es de 45 euros.

Si eres autónomo y el seguro de vida está ligado a tu actividad, el ahorro máximo es de 500 euros anuales.

Si el seguro de vida no está relacionado con una actividad profesional o está vinculado a una hipoteca posterior a 2013, no puedes deducirlo en la renta.