La UCO encontró en la casa de Gaspar Zarrías casi 20.000 euros repartidos en "fajos de billetes unidos con gomas"

La Guardia Civil localizó en el domicilio de Gaspar Zarrías un total de 19.850 euros repartidos en diferentes fajos de billetes en el registro que la UCO realizó el pasado 27 de mayo tras su imputación en el caso Leire. Según el sumario de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso El HuffPost, el exsenador del PSOE y exvicepresidente de la Junta de Andalucía guardaba en un baúl en el salón "un bolso negro" con tres "fajos unidos con gomas" de 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y 105 billetes de 20 euros. Además, en un "habitáculo del vestidor" los agentes localizaron otro fajo con 75 billetes de 50 euros.

Zarrías fue imputado el mismo 27 de mayo por supuestamente haber formado parte de una trama que al menos entre 2024 y 2025 habría "llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas" con el objetivo de desestabilizar procesos judiciales que podían afectar al PSOE "y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez. Con él, fueron imputados, además de Leire Díaz, que ya era investigada, la gerente del PSOE, Ana Fuentes; el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán; y el empresario Javier Pérez Dolset.

Tal y como recoge el sumario, la empresa Zaño Sociedad Consultores S.L., de la que Zarrías es administrador y socio único, habría sido utilizada además "por la organización como empresa interpuesta para canalizar parte de la remuneración abonada a Leire Díez por los servicios prestados en el ámbito de la actividad criminal".

La conocida como fontanera del PSOE habría formalizado una vinculación con la empresa del exalto cargo socialista "mediante la suscripción instrumental de un contrato de trabajo, con el que habría simulado una relación laboral durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2024, habiendo percibido en este periodo una cantidad líquida por importe total de 16.000 euros", repartida en cuatro nóminas de 4.000 euros cada una. Estos fondos "tendrían su origen en una decisión adoptada" por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE tras José Luis Ábalos.

En abril, Gaspar Zarrías declaró como testigo en el caso Leire y explicó que pagó esos 16.000 euros a Leire Díez para que descubriese si el comisario José Manuel Villarejo podía haber estado detrás del inicio de la investigación sobre los ERE, una causa por la que el propio exsenador terminó condenado e inhabilitado. Zarrías comentó ante el juez, no obstante, que las indagaciones no pudieron demostrar lo que quería.

Zarrías confesó ante el juez haber conocido a Díez en una reunión que mantuvieron en otoño de 2021 en una cafetería La Cruz Blanca junto al empresario Javier Pérez-Dolset. "Me llamó porque quería conocerme", dijo el socialista con relación a Díez. Según su testimonio, Díez y Pérez-Dolset le dijeron "que estaban haciendo un trabajo de investigación para una publicación y que necesitaban que se les suministrase información sobre el procedimiento" de los ERE. En 2024, comentó el socialista, Díez le pidió ayuda para culminar su investigación y fue ahí cuando decidió pagarle un salario.