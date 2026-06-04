Amaia Romero habla así de la famosa 'Casita' de Bad Bunny y confiesa si ella iría o no
La artista se ha mojado sobre los conciertos del artista puertorriqueño y ese segundo escenario que tantos comentarios está generando.
La famosa 'Casita' de Bad Bunny se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los temas que más recorrido están teniendo desde que el cantante puertorriqueño pisara España para dar los conciertos que tenía programados primero en Barcelona y después en Madrid, que se alargarán hasta el próximo 15 de junio.
En sus conciertos, el reggetonero monta la réplica de una casa que emula a una vivienda típica puertorriqueña (inspirada en casas reales de Humacao y Toa Baja) que se monta en medio del estadio o recinto. Este elemento representa las raíces del artista y rinde homenaje a la cultura, la nostalgia, la familia y la vida cotidiana de Puerto Rico.
A esa 'Casita', que coloca generalmente en el estadio como si se tratara de un segundo escenario, han acudido todo tipo de famosos invitados por el propio Bad Bunny. También personas anónimas reclutadas por personal del grupo de trabajo del artista.
En España ha habido numerosas quejas porque a ese recinto sólo estaban siendo invitados famosos y "mujeres normativas", especialmente en los primeros conciertos de su parada en Madrid.
Por ello, muchísima gente está opinando al respecto. La artista Amaia Romero ha sido una de las últimas, que en declaraciones a los medios de comunicación durante los ELLE Style Awards ha hablado de esta famosa 'Casita'.
"No he ido a verle al concierto y sí que me gustaría ir a verlo", ha comenzado respondiendo Romero, que en ese momento le han planteado si iría a verlo a ese espacio.
"A 'La Casita' no quiero ir, tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro. Te quitan el móvil, es como queriendo interactuar... y yo creo que es muy incómodo estar ahí, yo por lo menos estaría incomodísima, pero me encantaría ir a verle. A mí él me encanta y me parece muy necesario todo lo que está haciendo", ha afirmado la cantante navarra.
La respuesta de Ester Expósito
Una de las famosas que estuvo el pasado sábado en el Wanda Metropolitano viendo al cantante desde 'La Casita' fue la actriz Ester Expósito, que este martes respondió a las críticas que estaba recibiendo en una intervención ante los medios de comunicación.
"Es un concierto divertidísimo que sabes que te lo vas a pasar bien. El problema no es un baile de dos segundos, creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño", aseguró.
La actriz de Élite, además, añadió lo siguiente: "Una parte del problema es ese y para lo que utilizamos. Creo que el problema es ese y donde tenemos que poner el foco en este tipo de situaciones".