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La inesperada maniobra de Florentino Pérez justo después de 'El Hormiguero' de la que todo el mundo ya habla
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La inesperada maniobra de Florentino Pérez justo después de 'El Hormiguero' de la que todo el mundo ya habla

La campaña electoral del Real Madrid sigue dejando momentos inesperados. Esta vez, por lo que ocurrió apenas unos segundos después de que terminara una de las entrevistas más comentadas de la carrera hacia las urnas.

Israel Molina Gómez
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Enrique Riquelme y Florentino Pérez
Enrique Riquelme y Florentino PérezGetty Images

La batalla por la presidencia del Real Madrid ha entrado definitivamente en su fase más intensa. A pocos días de las elecciones del próximo domingo, cada aparición pública, cada declaración y cada gesto se analiza al detalle. Pero probablemente pocos esperaban que uno de los momentos más comentados de la campaña se produjera cuando ya había terminado El Hormiguero.

Enrique Riquelme acudió al programa de Pablo Motos en una de las intervenciones más mediáticas de toda la campaña electoral. Durante más de una hora respondió a preguntas, presentó algunas de sus propuestas (Rodri y Haaland) y trató de dirigirse directamente a los socios madridistas.

Sin embargo, cuando las cámaras se apagaron y el programa llegó a su fin, ocurrió algo que no pasó desapercibido para miles de espectadores.

Apenas unos segundos después

Nada más arrancar el primer bloque publicitario tras la entrevista apareció en pantalla un anuncio de la campaña de Florentino Pérez: Mourinho es su entrenador.

La coincidencia fue tan inmediata que numerosos usuarios comenzaron a comentarla en redes sociales casi en tiempo real.

En cuestión de minutos empezaron a multiplicarse los mensajes destacando el momento elegido para lanzar la pieza publicitaria. Algunos lo interpretaron como una muestra de estrategia política y comunicativa perfectamente calculada. Otros lo vieron como un movimiento destinado a aprovechar la enorme audiencia que había seguido la entrevista de su rival electoral.

En cualquier caso, el resultado fue el mismo: la secuencia se convirtió rápidamente en uno de los asuntos más comentados de la noche entre aficionados madridistas y usuarios de redes sociales.

Cientos de reacciones

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios sobre la secuencia. Muchos usuarios destacaban la habilidad del actual presidente para colarse en la conversación justo cuando toda la atención estaba puesta en su rival. Otros simplemente compartían la sorpresa por el momento escogido para emitir el anuncio.

Más allá de las interpretaciones, la realidad es que la maniobra ha conseguido exactamente lo que busca cualquier campaña electoral: que se hable de ella.

Y a apenas unos días de que los socios del Real Madrid acudan a las urnas, la sensación es que la batalla por la presidencia no solo se está librando en los actos de campaña o en las entrevistas, sino también en los pequeños detalles capaces de dominar la conversación durante horas.

Porque si algo ha demostrado esta noche es que, en unas elecciones como estas, ni siquiera el momento en el que termina un programa de televisión parece quedar al azar.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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