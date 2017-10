Hasta las estrellas más grandes del planeta tienen ídolos. El exfutbolista del Real Madrid, David Beckham, ha posado junto a John Bradley, actor que interpreta a Samwell Tarly en Juego de Tronos y lo ha hecho muy ilusionado.

"Este hombre es un maestro y sabe cosas. Le he pedido alguna pequeña pista de lo que puede venir pero me quedé deslumbrado por su presencia y no fui capaz", ha dicho el deportista en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 40 millones de seguidores.

La fotografía que ha publicado el deportista británico tiene más de 1,3 millones de Me gusta.

¿Le habrá contado algo Sam algún secreto de la última temporada de Juego de Tronos y no lo ha querido decir?

This man is a maester, he knows things... Was tempted to ask for a little clue into what's next but was to star struck #gameofthrones Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 8:29 PDT

Por el momento no se sabe absolutamente nada de la octava temporada de la exitosa serie de HBO creada por George R.R Martin. Según informa Fotogramas, es posible que la serie llegue a las pantallas en verano de 2018, pero todo apunta a que debido a lo costoso que será esta temporada el estreno se retrasará a 2019.