Mamen Mendizábal, presentadora del programa Más Vale Tarde de LaSexta, ha respondido con contundencia a un usuario de Twitter que vertía una grave acusación sobre su labor.

El usuario @Danips acusó a la presentadora de justificar "las palizas, escupitajos y meadas de la Guardia Civil a la población de Calella" este domingo por la noche.

Además, añadía: "repugnante y miserable".

Mendizábal ha contestado citando el tuit y asegurando que "eso es una falsedad total".

Algunos usuarios han salido en defensa de la periodista.

Eso no es verdad. No ha justificado nada. Han dado las dos versiones d los hechos. K no t guste la sexta vale, pero no inventes.