La juez decreta prisión sin fianza para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y Ómnium Cultural

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este lunes el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por promover las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

La magistrada atiende la petición de la Fiscalía tras tomarles declaración por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición, penado con hasta diez años de cárcel y les envía a prisión al entender que en las convocatorias hechas por los líderes soberanistas se hacía un llamamiento, no a una manifestación pacífica, sino a la "protección" de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas".

La llibertat o és sencera o no és. #LlibertatJordis Tot el suport @jordisanchezp i @jcuixart ! pic.twitter.com/cMcDC393zm

Así lo ha expuesto la juez en el auto por el cual ha acordado la libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Los cuatro han sido citados a declarar por segunda vez tras el nuevo atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa sobre los incidentes ocurridos durante registros y detenciones a miembros del Govern que planeaban el referéndum ilegal y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Como ya hicieran en su primera declaración, los dos acusados se han negado a responder a las preguntas del Ministerio Público. Sánchez ha contestado a su letrado mientras que Cuixart se ha acogido a su derecho de no declarar, según informan fuentes jurídicas. Así han abandonado las dependencias de la Audiencia, camino a la prisión de Soto del Real en un furgón policial:

La decisión ha sido recibida con caceroladas en algunas zonas de Barcelona, como muestra este vídeo de nuestro compañero Pol Pareja:

DOS MENSAJES GRABADOS

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha hecho, a través de un vídeo grabado previamente, un llamamiento al mundo soberanista a responder con "unidad y civismo" a la decisión de la juez de encarcelarlo junto con el presidente de Òmnium Cultural.

En un vídeo grabado antes de ir a declarar ante la Audiencia Nacional, ante la posibilidad de acabar en prisión, Sánchez denuncia que la decisión de la juez "es un acto que no responde a ningún principio de justicia" y que "intenta atemorizarnos, castigarnos, por haber defendido la libertad y por haber salido a la calle como hace tanto tiempo que hacemos".

"Os quiero pedir que cualquier respuesta que hagamos en los próximos días y, sobre todo, las que tendremos que continuar haciendo en esta movilización permanente que nos debe llevar hasta la proclamación de la república, la hagamos siempre con esta actitud que nos ha hecho tan fuertes: unidad, civismo y confianza en nosotros mismos", recalca.

"No podrán doblegarnos si nos mantenemos fuertes. Yo lo estoy. Sé que es una decisión que puede indignar a mucha gente, a mí también me indigna", afirma. "La Audiencia Nacional ha decidido privarnos de libertad, pero el 1 de octubre todos juntos decidimos abrir las puertas de la libertad, y la ganaremos", concluye.

También Jordi Cuixart ha hecho, con un mensaje grabado previamente, un llamamiento a la serenidad: "Más serenidad, confianza y coraje que nunca".

▪️ @jcuixart : "Més serenor, confiança i coratge que mai. Ens han dit tants cops que no podíem que ara ja sabem que ho podem tot" pic.twitter.com/54EUbL7qBT

LA RESPUESTA DEL GOVERN

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rechazado la entrada en prisión Sànchez y Cuixart: "Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad".

En un mensaje en Twitter, ha dicho que "encarcelar a Cuixart y a Sànchez es una muy mala noticia", precisamente el día en que ha respondido al requerimiento del Gobierno central reiterando su oferta de diálogo y sin aclarar si declaró la independencia en el Parlament.

Demanem parlar, seure i dialogar i el PP, via Fiscalia, respon amb presó incondicional a @jordisanchezp i @jcuixart #democràcia

También Oriol Junqueras ha lamentado, en Twitter, el encarcelamiento de los dos líderes independentistas: "Pedimos hablar, sentarnos y dialogar, y el PP, vía Fiscalía, responde con prisión incondicional a Sànchez y Cuixart democracia".

DE LA DESPROPORCIÓN A LOS "PRESOS POLÍTICOS"

Las reacciones políticas a la encarcelación de los líderes de ANC y Ómnium Cultural no se han hecho esperar y van más allá de las figuras que están impulsando el proceso independentista en Cataluña. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticado la decisión de la jueza Lamela por considerarla "desproporcionada".

Más allá ha ido Alberto Garzón, que ha calificado la decisión judicial de "barbaridad". El líder de Podemos en Cataluña, Albano-Dante Fachin, ha lamentado las detenciones y ha calificado a los apresados de "presos políticos".

"No. Así no. Presos políticos. España 2017", ha dicho en su cuenta de Twitter emulando las palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Felipe VI.

No. Así no. Presos políticos. España 2017. https://t.co/cfELDs4V4r No pasarán.