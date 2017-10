Los mejores memes tras la declaración de independencia en Cataluña

Hoy es un día triste para muchos catalanes y muchos españoles. También es un día feliz para los miles de catalanes que han salido a las calles a celebrar la declaración de independencia por parte del Parlament de Cataluña.

En Twitter ha habido reacciones de todo tipo. Expresiones de alegría y de dolor. Pero también humor e ingenio en forma de memes como estos:

- Ahí llega la Policia Nacional, Oriol!! -OSTIAS!!.... SE ME VE?? pic.twitter.com/JbhSsJ9aYi

Me las quitan de las manos. Daos prisa! pic.twitter.com/8tHpIhNv8G

No nos quedan días normales ninio solo días históricos. pic.twitter.com/2AWjWI540e

- Sí. Hem guanyat la llibertat per construir un nou país.

- Sí. Him guinyit li llibirtit pir quinstriir in nii piís. pic.twitter.com/7vnRFEfR1j