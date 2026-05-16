Martín Green, director de Eurovisión, responde así al cartel de TVE en pleno directo desde Viena

Martín Green, el director de Eurovisión, ha respondido de Viena, ciudad en la que se celebra esta edición, al cartel que ha colocado RTVE a las 21:00, momento en el que ha comenzado el concurso, en el telediario.

En declaraciones a El País, Green ha afirmado que esto "es un asunto de la cadena y de su línea editorial". También ha señalado que el festival echa de menos este año a los artistas y los fans españoles "que pase lo que pase tienen una conexión indeleble con Eurovisión".

"Respetamos las decisiones de RTVE por completo y haremos lo que sea por recuperar a España. Incluso cuando está ausente, se nota su influencia histórica en este concurso", ha respondido también Green al diario El País.

A las 21:00, TVE ha puesto un cartel en el que se podía leer: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina".

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito. En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.