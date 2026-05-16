Multitud de comentarios por lo que ha hecho Ana Belén en TVE en pleno Eurovisión

Noche de sábado atípica la de este sábado 16 de mayo. Los millones de eurofans españoles no pueden disfrutar del festival de Eurovisión porque España no participa este año en el certamen.

RTVE y el Gobierno de España han decidido no presentar candidatura este año por la presencia de Israel en el festival. TVE ha apostado por la música en su programación de este sábado para contraprogramar a Eurovisión.

La cadena pública ha emitido un especial de La casa de la música donde han cantado artistas de la talla de Raphael y de Ana Belén, entre muchos otros. En X se ha viralizado precisamente la actuación de ésta última.

Además de por su gran talento musical, Ana Belén se está colando en las tendencias de España por cantar el tema Sólo le pido a dios que tiene una frase que dice "sólo le pido a dios que la guerra no me sea indiferente".

Un mensaje importante que llega en el momento exacto en el que se está emitiendo Eurovisión —en España sólo por YouTube— y que ha calado en muchos espectadores por su mensaje contrario a la guerra y que encaja con la decisión de España de no participar este año en el festival.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.