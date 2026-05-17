Israel se pone líder en Eurovisión por el televoto y lo que pasa en el auditorio ya recorre el mundo como la pólvora

Israel se ha quedado a un paso de ganar Eurovisión 2026. Este año han quedado segundos después de haber llegado a obtener 343 puntos entre jurado y público por los 516 que ha obtenido en total Bulgaria, flamante ganadora del festival.

Antes, Israel, cuya presencia este año en Eurovisión ha desatado la polémica y la retirada, por ejemplo, de países como España, había logrado 220 puntos gracias al televoto mientras que el jurado profesional había valorado al país con 123 puntos.

Millones de personas en todo el mundo han contenido el aliento ante lo que muchos consideraban el final de Eurovisión ante una posible victoria de Israel, algo que finalmente no ha ocurrido.

Como han captado algunos de los presentes en el auditorio de Viena, durante el momento en el que Israel se ha puesto líder en la clasificación, se han escuchado numerosos pitidos, tal y como se puede ver en numerosos vídeos que circulan por las redes sociales.

Uno de estos vídeos acumula en pocos minutos más de 2.000 'me gusta' y cientos de comentarios donde partidarios y detractores de la participación del estado de Israel en Eurovisión se han enzarzado por los pitidos.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.