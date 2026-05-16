Un eurodiputado polaco ve el mensaje de TVE sobre Eurovisión y lo que dice arrasa

Para muchos españoles y para otros miembros de la Unión Europea, España está en el lado bueno de la historia por decidir, tal y como está el mundo, no participar en Eurovisión mientras esté Israel en el certamen.

Como muestra de rechazo, RTVE ha emitido un breve comunicado a las 21:00, hora a la que comenzaba el festival, que deja claro la posición editorial de la cadena pública española.

Además ha decidido contraprogramar el concurso emitiendo un especial de La Casa de la Música, con actuaciones de Raphael y de Ana Belén, entre otros. Ésta última ha dejado un momento muy comentado en redes sociales.

"El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina", se ha podido leer en un fondo negro.

Un mensaje que está dando la vuelta a Europa y al mundo y que ha llegado a manos del eurodiputado polaco Robert Biedroń, activista LGBTI. Este hombre fue alcalde de Słupsk entre 2014 y 2018, y desde 2019 es un miembro del Parlamento Europeo. Además, fue presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo.

"¡Bravo España! Único comentario para este Eurovisión", ha escrito Biedroń junto a una foto del comunicado de España, que se puede leer en español y en inglés.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.