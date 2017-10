Un alto cargo de Junqueras: "Cualquiera con dos dedos de cerebro sabe que no se puede proclamar la independencia"

Una conversación del Secretario de Hacienda catalán, Josep Lluís Salvadó, con el asesor especial en materia de difusión institucional del Gobierno catalán, Raúl Murcia Tobalo, 'Muto', refleja que la Generalitat no estaba preparada para declarar la independencia al día siguiente del referéndum. "Cualquiera que tenga dos dedos de cerebro lo sabe", afirmaba Salvadó.

Esa conversación, intervenida por la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, se produjo el 30 de agosto poco antes de las cinco de la tarde, cuando Raúl Murcia se encontraba acompañando al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

De la grabación se deduce que el equipo de Junqueras no se fía del de Puigdemont. De hecho, llegan a decir: "Si estuviéramos jugando en un equipo donde la gente jura lealtad no habría problema". E incluso se lamentan de que nadie sea consciente de la realidad: "Hay un tema de fondo, en algún momento a alguien le ha de interesar este puto proceso en el mundo real".

La transcripción íntegra de la conversación grabada por la Guardia Civil es la siguiente:

Josep Lluis Salvadó llama a Raúl Murcia Tobalo:

— Josep: De lo que te he comentado esta mañana de lo de presidencia.

— Raúl: espera que te escucho súper flojo, estoy en Sant Vicenç ahora.

— Josep : Estas en Sant Vicenço, estas con Oriol?.

— Raúl: si.

— Josep: vale, bueno pues si me lo pasas, estamos aquí con el Pere y tenemos aquí un problema existencial importante.

— Raúl: vale, y que problema es?, si me lo puedes explicar por aquí.

— Josep: Si, bueno ahora, el presidente nos envía a la Elsa para que le expliquemos como esta el patio.

— Raúl: Si, eso que me has explicado hoy.

— Josep: Vale entonces, aquí tenemos el patio, está en una situación de que el mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas ni tenemos un banco donde meter.... resumen, la cosa pinta, no está, está muy verde. Entonces, eso cualquier aquel (que) tiene 2 dedos de cerebro lo sabe. Ahora bien, a mi me da pánico, de que si transmitimos las cosas como son en realidad a Elsa, al presidente y a su entorno, y ato un poco la conversación del MAS en alguna cosa previa, esto no lo acaben autorizando para decir, Junqueras no ha preparado el país para que el 2 de octubre declaremos la independencia.

— Raúl: vale.

— Josep: entonces la han hecho de todos los colores esta gente, y un poco la sensación es que si somos sinceros y explicamos las cosas como son que ellos también lo saben, al final... el problema es Junqueras.

— Raúl: Ya, y con la Elsa ¿hay posibilidad de prorrogarlo y decir que no hemos tenido tiempo y que lo haréis mañana?.

— Josep : Viene de aquí a un rato.

— Raúl: A las 6 me has dicho.

— Josep: Podemos torearla pero viene de aquí a un rato, pero si le decimos la verdad que es que si esto (ininteligible) estamos muertos.

— Raúl: Tu miedo es que si lo explicamos, si no lo explicamos los otros dirán que Junqueras no lo está haciendo y si lo explicamos hay el riesgo.

— Josep: Si continuamos todos pensando que estamos preparados y todos hacen ver que estamos preparados para que nadie se atreva a decir que(ininteligible), nos podemos encontrar que el 2 de octubre alguno se piense que estamos donde no estamos, y si le decimos la realidad acabarán diciendo que el departamento de Economía no hace el trabajo y por lo tanto la culpa es del Junqueras.

— Raúl: Vale.

— Josep: si estuviésemos jugando en un equipo donde la gente jura lealtad no habría problema, pero ya sabes que eso no es así.

— Raúl: No, no, no, no, digamos que algunos de nuestros jugadores no juegan mismo nivel.

— Josep: No se, no se.

— Raúl: Yo le he explicado a él, y un poco rápido de emergencia, justamente lo estábamos hablando ahora, de darle largas a esta chica y (ininteligible) mañana y mientras pensamos que hacer y decirle. Yo, ahora, lo que puedo hacer es comentárselo a él, yo estoy ahora con él y el Sol (fonético) comiendo, y le puedo comentar eso que me comentas y te vuelvo a llamar.

— Josep: Vale, de todas maneras la Solución de pasarlo a mañana em...

— Raúl: Es un parche.

— Josep: No es ninguna solución.

— Raúl: No, no, no. Es un parche de tiempo.

— Josep: Al final aquí hay un problema, hay un tema de fondo, en algún momento a alguien le ha de interesar este puto proceso en el mundo real.

— Raúl: Ya, y están contigo y con el Pere no?.

.-Josep: Si, ahora estamos Pere y yo juntos y a las 18 viene Elsa.

— Raúl: Vale, con el Jové yo le he comentado y él me ha dicho que no tenía conocimiento de que esa chica lo haya pedido.

—Josep: Coño, si nos envió un Telegram al Pere y a mí diciendo que vendría Elsa a pedirnos una información por encargo del presidente.

—Raúl: Pues o no me entiende el mensaje, deja que hable con el jefe y te vuelvo a llamar.

— Josep: hay algunas cosas que no veo, que creo que el momento es fundamental que sepamos donde cojones estamos y que todos tengamos, compartamos la misma información y seamos conscientes de cual es la realidad y al mismo tiempo de ir todos alineados también para saberlo porque aquí los pringados sin tener... bueno es igual, es una historia muy larga, ahora tampoco toca, no se, yo lo que podemos hacer es intentar ser muy prudentes con ella, intentar ser muy prudentes, intentar poner la carga de prueba en las exportaciones o las importaciones, a la necesidad de conocer cual es el espacio de relaciones europeas. A mí decir 'no tenemos capacidad para hacer esto o aquello' directamente como delegado de Economía hoy a Elsa, creo que no se lo podemos decir, no se lo podemos decir porque lo utilizarán en nuestra contra. Ahora bien, en algún momento todos unidos tendremos que ser conscientes y este momento ya hace meses que se debería de haber producido, y encima, ayer cenando no pude hablar con Oriol pero... bueno, intentaremos hacer eso, marear la perdiz y transmitir.

— Raúl: A mi ya me parece bien esta opción y en cualquier caso decir en un hipotético día D, que ellos nos puedan acusar: 'el Junqueras no hace el trabajo', nosotros siempre podemos salir y decir, no, si que lo hemos hecho, lo que pasa es que había cierta información que estaba 'tensa', y posiblemente sea verdad, y por lo tanto no lo habíamos podido explicar porque no la teníamos confirmada del todo, y en un día D en el que ellos nos puedan decir ostia es que vosotros no habéis hecho.... entonces es fácil salir y decir: mira, si que lo hemos hecho, lo que pasa es que en aquellos momentos lo que nos habíais pedido no lo teníamos acabado y para daros una información que no era todo correcta pues (no) os la dimos. Yo soy mas de ser prudente que de dar de más, con esta gente.

— Josep: Coméntalo, hacerle llegar el mensaje al Oriol, si ve que, en función de como lo vea hazme una llamada y sino nosotros intentaremos navegar.

— Raúl: Antes de 10 minutos te llamo, yo ahora le explico y..., estáis los 2 juntos, ¿no?.

—Josep: Sí, sí estamos los 2 juntos.

— Raúl: Vale, perfecto.