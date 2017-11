Mario Vaquerizo: "La que se deja acosar, tonta es por no haber cortado el rollo"

El acoso sexual en el cine también ha salpicado a Mario Vaquerizo, aunque en su caso de otra manera. El cantante, que este fin de semana acudió a Benalmádena (Málaga) para dar un concierto con Las Nancy Rubias, ha decidido hablar sobre el tema y parece que no lo ha hecho de la mejor manera posible. O al menos, de la manera menos polémica.

El showman, escritor y representante de artistas ha levantado ampollas con unas declaraciones hechas al Diario Sur en las que pone el foco también en la víctima. "Estoy harto de lo políticamente correcto. Los acosos están muy mal, pero también está mal permitir los acosos", aseguró, para después continuar: "El acosador, a la cárcel, y la que se deja acosar, tonta es por no haber cortado el rollo".

Según recoge el diario, para Vaquerizo fue acertada la reflexión hecha hace unos días por su amiga Ana Obregón, quien dijo condenar el acoso, "como cualquier mujer y ser humano", pero que las denuncias de Hollywood están llegando demasiado tarde: "De nada sirve denunciarlo 20 años después".

En esta línea, Mario Vaquerizo fue muy tajante. "Hay gente que cree más en su integridad personal que profesional, pero no vengas después de 25 años a decirlo. No haber pasado por eso, qué necesidad", se quejó.

El cantante insistió que era una opinión suya, que sabía iba a ser muy critica. "No podemos decir nada, es como cuando estaba Franco. La dictadura de lo políticamente correcto, según digas unas cosas, parece que están defendiendo el acoso. Yo condeno el acoso, y todo el mundo acosador debería estar en el cárcel, pero también las otras... qué tontas o qué listas son por haberlo permitido. Si me dan una torta yo me voy corriendo", fueron sus palabras exactas.