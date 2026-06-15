La comentada reacción de Gonzalo Bernardos cuando escucha las quejas de un joven del PP

El programa laSexta Xplica, presentado por José Yélamo, tuvo este sábado entre sus invitados a Jon Echevarría, un joven de Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP) que ya es uno de los colaboradores habituales del espacio.

En esta ocasión, habló de la alarmante situación de los jóvenes, pues en su opinión, "cada vez más jóvenes" creen que no podrán tener pensión, y en caso de tenerla, esta será "ridícula".

"Hace 20 años los jóvenes teníamos el 8 % de la riqueza nacional y hoy es un 2 %, mientras que los mayores de 75 años "han pasado del 8 al 20 %", afirmó Jon Echevarría en el programa de laSexta.

"Los jóvenes somos más pobres hoy que en el año 2008", expuso el joven del PP, asegurando que los mayores de 65 años "han incrementado su renta un 18 %". "Por primera vez en la historia, la pensión promedio de jubilación es más alta que el salario medio de un joven", añadió.

Al hilo de esto, Echevarría aseguró que "nos han condenado a vivir peor que nuestros padres, nos han condenado a sufrir un atraco fiscal cada vez mayor para financiar unas pensiones que no sabemos si vamos a recibir y en qué condiciones".

Tras escuchar sus quejas, el economista Gonzalo Bernardos reaccionó tirando de sarcasmo. "Me voy a poner a llorar", aseguró mientras escuchaba al joven de Nuevas Generaciones.

La opinión de Bernardos sobre las pensiones

El economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y habitual analista en programas de televisión, cree que el sistema de pensiones en España es muy generoso pero difícilmente sostenible a medio y largo plazo, lo que le lleva a reclamar reformas de calado.

Según sus cálculos, un jubilado medio en España percibe en torno al 80‑83% de su último salario, una tasa de sustitución considerablemente más alta que la de otros países europeos como Alemania.

Este dato le lleva a afirmar que el sistema español es “muy generoso” en comparación internacional, ofreciendo unas prestaciones relativamente altas pese a salarios más bajos durante la vida laboral.

Sin embargo, esto tiene un gran pero, que es la principal debilidad del sistema. El economista catalán insiste en que existe un desajuste estructural entre lo cotizado y lo recibido. De esta forma, los pensionistas reciben bastante más de lo que aportaron, lo que tensiona las cuentas públicas.